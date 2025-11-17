Η Δανάη Μπάρκα στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή μίλησε η Δανάη Μπάρκα στην κάμερα της εκπομπής, το «Πρωινό», όπου απάντησε σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις της δημοσιογράφου.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα ειρωνικά και αρνητικά σχόλια που μπορεί να έχει δεχτεί ανά καιρούς, ενώ σημείωσε πως θα πρέπει ο κάθε ένας, πριν κρίνει, να μπαίνει στη θέση του άλλου.

Όσα αποκάλυψε η Δανάη Μπάρκα

Αρχικά λοιπόν, η Δανάη Μπάρκα μίλησε για την καθημερινότητά της: «Το ‘χω ρίξει στην εξοχή και τα ταξίδια και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό…», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια παραδέχτηκε πως φυσικά και επέστρεφε τηλεοπτικά:

«Καλά εννοείται, δεν μου άφησε κάποια κακή γεύση, ούτε πιστεύω ότι έκλεισε κάποιος κύκλος, απλά είμαι σε μία περίοδο που μ’ αρέσει. Να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω. Μου λείπουν οι φίλοι, οι καθημερινότητά μου από την τηλεόραση».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή και τα μηνύματα που λαμβάνει από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, αναφέρει: «Ωραία μηνύματα λαμβάνω, είναι ωραίο να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους και να μοιραζόμαστε πράγματα όταν όντως θέλουμε να τα μοιραστούμε γιατί κάποιον μπορεί να βοηθήσει…. Έχω δεχτεί και αρνητικά σχόλια και ειρωνικά, όπως όλοι μας, δεν θεωρώ πως υπάρχει κάποιος τρόπος να το αντιμετωπίσεις, ένας για όλους, κάθε άνθρωπος βρίσκει μηχανισμούς να μετατρέπει τα σχόλια σε δύναμη και αγάπη. Είναι καλό να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου πριν ειρωνευτούμε…».

Τέλος, σχετικά με τον έρωτα στη ζωή της, δήλωσε λακωνικά και χαμογελαστή: «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή και αν συνεχίσει έτσι, θα είμαι ακόμα καλύτερα».

