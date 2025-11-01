Εντάσεις και κλάματα έφερε η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης του GNTM.

Με μία ιδιαίτερη δοκιμασία αποχώρησης ήρθαν αντιμέτωπα σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, τα μοντέλα του GNTM.

Office style ήταν το κεντρικό θέμα, ενώ το ζητούμενο, να παρουσιάσουν τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες και να προβάλουν τα συναισθήματά τους μέσα από την έκφραση και την πόζα.

Δεν ήταν λίγοι οι διαγωνιζόμενοι που δυσκολεύτηκαν αρκετά, να πετύχουν το ζητούμενο με αποτέλεσμα να υπάρξουν κλάματα την ώρα της φωτογράφισης.

Παράλληλα, ανάμεσα στα αγόρια η ένταση κορυφώνεται με κύριους πρωταγωνιστές τον Νάρκισσο, τον Εντυάρντο και τον Ανέστη, που ο κάθε ένας έριξε τα δικά του καρφιά προς το πρόσωπο του άλλου.

Η Μιλένα έκλεισε την πόρτα του GNTM 6

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η δοκιμασία, φάνηκε να δυσκόλεψε αισθητά τους διαγωνιζόμενους, γεγονός που φάνηκε και στις τελικές λήψεις που έφτασαν στο πλατό. Ο Λάκης, ο Έντι και ο Άγγελος, φάνηκαν ιδιαίτερα απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, ενώ τα περισσότερα μοντέλα, δεν ήταν ικανοποιημένα από το «κλικ» που κατάφεραν να παρουσιάσουν στο πλατό.

Η Άννα, ο Εντουάρντο και ο Σάββας, «ανέβηκαν στο βάθρο» της δοκιμασίας, όμως ένας από τους τρεις ξεχώρισε.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς λοιπόν, αποδείχθηκε ο Εντουάρντο, ο οποίος απέσπασε τα καλύτερα σχόλια από τους κριτές και κατάφερε να κερδίσει την σουίτα της βίλας, να «κλείσει» τη δουλειά και να αποκτήσει το έπαθλο των 600 ευρώ.

Στον αντίποδα ωστόσο, την πόρτα του GNTM 2025, έκλεισε η Μιλένα, η οποία αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια, ενώ η Ηλιάνα ανέφερε πως πρόκειται για μία μεγάλη απώλεια από τον φετινό διαγωνισμό μόδας.

Η λήψη της Μιλένας λοιπόν, ήταν η χειρότερη της αποψινής βραδιάς και η ίδια, χωρίς να μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά της, αποχαιρέτησε τους κριτές και τους συμπαίχτες της. απογοητευμένη αποχώρησε από το πλατό του φετινού διαγωνισμού.

