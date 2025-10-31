Μία μέρα γεμάτη εντάσεις «ξημέρωσε» στη βίλα του GNTM.

Το GNTM 2025, έφτασε γεμάτο ανατροπές, ενώ ήδη από τα πρώτα λεπτά του σημερινού επεισοδίου, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι διαγωνιζόμενοι έδειξαν πως δεν «χαρίζονται» ο ένας στον άλλον.

Η κόντρα ξεκίνησε από το δωμάτιο των «Elite», λίγο μετά που ο Νάρκισσος μετέφερε τα πράγματά του εκεί. Οι συγκάτοικοί του ωστόσο, είχαν αντίθετη άποψη, με αποτέλεσμα να του ζητήσουν να μεταφερθεί, κάτι που όπως αποκαλύπτει, είχε σκεφτεί νωρίτερα και ο ίδιος.

GNTM: Εντάσεις και ανταγωνισμός στα «κόκκινα»

Οι «Elite» λοιπόν, αποφάσισαν να διώξουν με έναν ευγενικό τρόπο τον Νάρκισσο από το δωμάτιο, κάτι τέτοιο όμως μπορεί να ταράξει τα νερά και να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου.

«Δεν είναι καθόλου προσωπικό απλά επειδή είμαστε εμείς οι πέντε και είμαστε και πιο κοντά μεταξύ μας, μήπως πήγαινες με τον Αναστάση, που είστε και παρεάκι;», είναι μια από τις απόψεις του Ανέστη.

Ο Νάρκισσος με τη σειρά του, δηλώνει πως ήταν κάτι που είχε σκεφτεί και ο ίδιος, ωστόσο ανακοίνωσε πως και με τον Μιχάλη Κ. είναι κοντά. Ο Ανέστης τότε του είπε πως θα ήταν καλή ιδέα να πήγαινε και εκείνος μαζί του.

«Δεν ξέρω αν το είπε στα νεύρα του ή αν το εννοούσε, αλλά δεν γίνεται να γυρνάς και να μου λες κάτι τέτοιο, που είμαστε φίλοι, στο ίδιο δωμάτιο και έχουμε μία παραπάνω οικειότητα…» ανέφερε στην κάμερα του GNTM ο Μιχάλης, εκφράζοντας τον εκνευρισμό και την απογοήτευσή του.

Παράλληλα, ο Σάββας ζητάει να κάνει συζήτηση με όλους τους παίχτες του φετινού διαγωνισμού, ενώ λίγο νωρίτερα έχει συζητήσει με τον Νάρκισσο προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Το πρόσωπο κλειδί είναι η Αγγέλικα;