Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τα μοντέλα στο σπίτι του GNTM.

Η Ηλιάνα και η Ζενεβιέβ εισέβαλα στον σπίτι του GNTM για να φέρουν την αναστάτωση και να δώσουν ακόμη μια «δουλειά» στα μοντέλα.

Μαζί τους…. Τέσσερις καλόγεροι με ρούχα. Ο λόγος; Το νέο Challenge!

«Σήμερα, η έμπνευση είναι εμπνευσμένη από το Style on the Rash…» δήλωσε η Ζενεβιέβ η οποία εξήγησε η Ζενεβιέβ.

GNTM 6: Μια απρόσμενη δοκιμασία στη βίλα

Street style look, είναι η θεματολογία και τα μοντέλα θα πρέπει να συνδυάσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Τα ρούχα, ανήκουν στην παραγωγή, ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ντυσίματος θα είναι αντικείμενα από την προσωπική συλλογή των διαγωνιζόμενων.

Τα μοντέλα, για να διαλέξουν ρούχα θα έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή τους ενώ αμέσως μετά για να ετοιμαστούν θα τους απομένει ο χρόνος των πέντε λεπτών.

Αμέσως μετά τα μοντέλα, θα πρέπει να περπατήσουν και να κάνουν πασαρέλα πάνω σε κυλιόμενους διαδρόμους.

Η Ειρήνη, ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, κλίθηκε να χωρίσει τους διαγωνιζόμενους σε δυάδες, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό.

Η ίδια θέλησε να κρατήσει το πλεονέκτημα για τον εαυτό της με αποτέλεσμα να διαγωνιστεί δύο φορές.

Σε δεύτερο χρόνο, χώρισε τα ζευγάρια με στρατηγικό τρόπο καθώς όπως δήλωσε η ίδια, πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι .

Η Μιλένα και η Γιασμίν, είναι το πρώτο ζευγάρι ενώ ακολουθούν: ο Εντουάρντο και ο Ανέστης, η Ελένη με την Ξένια, ο Νάρκισσος με τη Ραφαηλία, η Άννα και η Μιχαέλα, ο Σάββας με τον Αναστάση και ο Γιώργος με το Μιχάλη. Τέλος, η Ειρήνη θα διαγωνιστεί εις διπλούν απέναντι στον ΜιχάληΜ. και την Αγγέλικα.

Η μάχη ξεκίνησε πριν ξεκινήσουν την πασαρέλα, καθώς όλα τα ρούχα τα ήθελα όλοι.

Πολλοί, επέλεξαν να μην μοιραστούν τα προσωπικά τους αξεσουάρ, ενώ άλλοι έμειναν χωρίς να έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν το look που είχαν στο μυαλό τους.

Το challenge, έλαβε χώρο στην αυλή της βίλας εκεί όπου οι διαγωνιζόμενοι είχαν 30 δευτερόλεπτα πάνω στο διάδρομο για να αποδείξουν τις ικανότητές τους… και όλα ακόμα παίζονται.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας τα ανακοίνωναν εκείνη τη στιγμή η Ηλιάνα με τη Ζενεβιέβ, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα προκύψει ο νικητής ανάμεσα από όσους ξεχώρισαν.

Στην δεύτερη πασαρέλα, η Ηλιάνα έδωσε στα μοντέλα που ξεχώρισαν τρία λεπτά χρόνο για να μπορέσουν να αλλάξουν ρούχα και να επιστρέψουν για την επόμενη φάση.

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς έβγαλαν εκτός τον Μιχάλη, καθώς έκριναν πως το look του δεν ταίριαζε στο κόνσεπτ.

Όσοι ξεχώρισαν είχαν ακόμη δύο λεπτά προκειμένου να αλλάξουν για μια ακόμη φορά ρούχα, να ανανεωθούν. Στον τελικό, οι δύο φιναλίστα – η Γιασμίν και ο Νάρκισσος - ανέβηκαν στην πασαρέλα για να ορίσουν η Ηλιάνα και η Ζεν τον νικητή της δοκιμασίας που θα λάβει και το ποσό των 300 ευρώ.

Μεγάλος νικητής ανάμεσα στα δύο μοντέλα, αναδείχθηκε ο Νάρκισσος.

