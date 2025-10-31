Όλα τα μοντέλα του GNTM 2025, θα πρέπει να δείξουν τις ικανότητές τους στην υποκριτική.

Μια ακόμη δοκιμασία αποχώρησης, ήρθε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, για να ταράξει τα νερά του GNTM, με τα μοντέλα, να πρέπει να βάλουν το προσωπείο ενός διευθυντή, ή εκείνου που παραιτείτα και να αποδείξουν τις ικανότητές τους, τόσο στις πόζες – όσο και στην υποκριτική.

Σκοπός να πετύχουν το απόλυτο office look. Η δοκιμασία, έλαβε μέρος στο κέντρο της Αθήνας και οι λέξεις κλειδιά του σετ είναι: γραφείο, Γερμανία, διευθυντής.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Ζενεβιέβ, η δοκιμασία χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες.

GNTM 6: Τρίτη δοκιμασία αποχώρησης

Για μία ακόμη φορά, η Ζενεβιέβ με την Ηλιάνα υποδέχτηκαν τα μοντέλα, όπου τους εξήγησαν την διαδικασία της δοκιμασίας και τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζουν.

Αμέσως μετά, οι διαγωνιζόμενοι αφέθηκαν στα χέρια των ειδικών όπου και τους έντυσαν με τα κατάλληλα ρούχα για να μπουν στο σετ.

Στο σημείο, ο Λάκης πίσω από το γραφείο, η Ηλιάνα και η Ζεν σε θέση γραμματέως, παρουσιάζουν το κόνσεπτ στα μοντέλα. Σκοπός; Τα μοντέλα να αποδείξουν το υποκριτικό τους ταλέντο και να ποζάρουν στο φακό της κάμερας με «διευθυντικό» - και όχι μόνο – στυλ.

«Δουλεύετε σε γραφείο, σε πολυεθνική, το σημαντικότερο της φωτογράφισης είναι η έκφραση…», ανέφερε η Ηλιάνα μεταξύ άλλων.

Με τη σειρά της, η Ζενεβιέβ, ανέφερε πως κάθε ένας διαγωνιζόμενος θα πρέπει να φέρει εις πέρας έναν ρόλο και να εκφράσει τα συναισθήματα μέσω της έκφρασής του.

Τα τέσσερα κόνσεπτ χωρίζονται ως εξής: Ο αυταρχικός, ο αδικημένος – νευρικός, εκείνος που έχει πάρει μόλις προαγωγή και τέλος, αυτός που παραιτείται.

Φωτογράφος της δοκιμασίας ο Δημήτρης Κλεάνθους.

Ο Νάρκισσος, ως νικητής του προηγούμενου challenge, διάλεξε μόνος του το κόνσεπτ, ενώ οι υπόλοιποι παίχτες λαμβάνουν το ρόλο τους ύστερα από κλήρωση.

Το μυστικό της επιτυχίας; Οι διαγωνιζόμενοι να μιλήσουν, να εκφραστούν, να ποζάρουν και να μπουν στο ρόλο, προκειμένου να πετύχουν το απόλυτο «κλικ».

{https://www.youtube.com/watch?v=yv1MDg49_Gk&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}