Γυαλιά – καρφιά στην αποψινή δοκιμασία αποχώρησης του GNTM.

Έναν διαφορετικό χαρακτήρα έπρεπε να προβάλλουν τα μοντέλα του GNTM 2025, στην αποψινή δοκιμασία αποχώρησης.

Το κόσνεπτ ήθελε τους διαγωνιζόμενους να αναλάβουν έναν ρόλο και να ποζάρουν μπροστά στο φακό του φωτογράφου. Η απόλυση, η παραίτηση, το αφεντικό και ο αγανακτισμένος υπάλληλος, ήταν τα θέματα που μοιράστηκαν στα μοντέλα, όμως η δοκιμασία, έφερε στενοχώρια, δάκρια, καρφιά και υπονοούμενα.

GNTM 6: Αναστάτωση στην τρίτη δοκιμασία αποχώρησης

Αρχικά λοιπόν, ο Νάρκισσος μπήκε στο σετ με αυτοπεποίθηση, ωστόσο οι πόζες του εξαγρίωσαν τη Ζενεβιέβ. Από την καρέκλα, ο διαγωνιζόμενος, βρέθηκε επάνω στο γραφείο, με αποτέλεσμα να βγάλει τους κριτές «εκτός εαυτού».

Συγκεκριμένα, η Ηλιάνα σχολίασε πως στην λήψη δεν υπάρχει κεφάλι, ενώ η Ζενεβιέβ ήρθε για να σχολιάσει «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με… πελεκάνο».

Φυσικά και οι πόζες έφεραν γέλιο στο πλατό όμως η Ζεν, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό της, ενώ πρόσθεσε πως το σετ δεν ήταν οι διαγωνιζόμενοι να γίνουν … «τσαλαπετεινοί», αλλά αυταρχικοί.

Αμέσως μετά η συντάκτρια, ρώτησε τον Ανέστη για το πώς είδε τον Νάρκισσο στο σετ, με τον ίδιο να δείχνει απάθεια και να μη θέλει να σχολιάσει κάτι περαιτέρω.

«Δεν θέλω να ξανά αναφερθώ σε αυτόν.. θεωρώ ότι απλά του κάνω καλό, δεν θέλω να ξανά μιλήσω γι’ αυτόν…», δήλωσε σηκώνοντας τα φρύδια του επικριτικά.

Αμέσως μετά, η Μιλένα, ανέλαβε δράση, όμως φάνηκε ιδιαίτερα μπερδεμένη και σε απόγνωση την ώρα του σετ.

Η ίδια, κρατούσε πληθώρα από βιβλία και καθόταν γονατιστή στο πάτωμα με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνει την ιδανική λήψη. Τόσο ο φωτογράφος – όσο και οι κριτές που ήταν στο σημείο, προσπαθούσαν να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες, όμως η ίδια δεν κατάφερε να ποζάρει όπως θα ήθελε.

Απογοητευμένη και εκνευρισμένη έδειχνε η Μιλένα μόλις τελείωσε από το σετ: «Δεν είμαι σίγουρα ευχαριστημένοι, ήθελα αλλιώς να το δείξω, το είχα σκεφτεί, αλλά δεν μου βγήκε…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από την άλλη πλευρά, η Ελένη, δεν κατάφερε να αποδώσει και να ενσαρκώσει το ρόλο που είχε αναλάβει με αποτέλεσμα να μην έχει το κατάλληλο κλικ: «Δεν ξέρω τι να κάνω…»

Βγαίνοντας από το σετ, ξέσπασε σε κλάματα, δηλώνοντας πως «Τα παράτησα προς το τέλος…». Όταν η ίδια δάκρυσε η Ηλιάνα σηκώθηκε για να την πάρει αγκαλιά, ενώ η ίδια δήλωσε νευριασμένη με το αποτέλεσμά της.

Ο Νάρκισσος για το σετ του Εντουάρντο είχε να πει πολλά. Πιο συγκεκριμένα όσο ο δεύτερος βρισκόταν μπροστά από το φωτογράφο, ακουγόντουσαν σχόλια από τους αντιπάλους του.

Η συντάκτρια, ρώτησε το Νάρκισσο σχετικά με του σετ του Έντι, με τον ίδιο να απαντά: «Ήταν σίγουρα το πιο ευνοημένο σετ, έχει ακούσει τι πρέπει να κάνει και έχει δει δύο από τους κριτές, για το τι πρέπει να κάνει, ενώ ο αδελφός του του έδωσε συμβουλές… Θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει κάποιον πιο όμορφο από αυτόν και να κλείναμε τη δουλειά…»

«Γυαλιά – καρφιά» στο σημερινό σετ του GNTM.