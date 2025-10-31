«Το Σόι Σου» έκανε σήμερα την μεγάλη επιστροφή, έξι χρόνια μετά.

Η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Το Σόι Σου», επέστρεψε έξι χρόνια μετά και βρίσκει τους χαρακτήρες σε μία διαφορετική, ανατρεπτική στιγμή στη ζωή τους.

Ο Μενέλαος φαίνεται να έχει «κλείσει» την καριέρα του, ενώ η Αλεξάνδρα «ανθίζει».

Η Χαρούλα φροντίζει τον αγαπημένο της θείο Μάριο, ενώ από το πλευρό της δεν λείπει ο Βαγγέλης, ο οποίος μόλις έμαθε ότι ένα από τα χασάπικά του, μετατράπηκε σε μαγαζί με vegan προϊόντα.

Η Σάντρα και η Χαρά, φοιτήτριες πλέον, αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στη σειρά καθώς, φέρνουν με τον τρόπο τους, αναστάτωση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Ο Σάββας χάνει την προαγωγή και τη δουλειά του.

Τι γίνεται όμως με το θείο Μάριο;

Σύμφωνα με τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς, που προβλήθηκαν σήμερα μέσω του τηλεοπτικού σταθμού, η Χαμπέοι, πήραν την απόφαση να βάλουν το θείο σε γηροκομείο, ενώ τους το ζήτησε ο ίδιος.

Η επιστροφή λοιπόν για το «Σόι», ήρθε έξω από τον οίκο, όπου η Χαρούλα στενοχωριέται που αφήνει πίσω το θείο της, ενώ ο Βαγγέλης, με το γνωστό - καυστικό του χιούμορ δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Η έκπληξη ωστόσο ήρθε όταν η κυρία Τασούλα, που υποδύεται η Πηνελόπη Πιτσούλη, η συγκάτοικος του θείου Μάριου, δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του.

Τον προσέχει, τον φροντίζει, τον ταΐζει και του φτιάχνει τα ρούχα ενώ εγγυάται στο ζευγάρι των Χαμπέων πως δεν θα του λείψει τίποτα.

Ανυπόμονη φάνηκε η κυρία Τασούλα να επιστρέψει στον αγαπημένο της θείο Μάριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddws058tr3pd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με παράπονο πήγε σε δεύτερο χρόνο η κυρία Τασούλα να επισκεφτεί τη Χαρούλα η οποία θέλησε να βγάλει το θείο Μάριο από το γηροκομείο. Η ίδια, της ανακοίνωσε πως με το θείο Μάριο έχουν πλέον παντρευτεί και ζουν ευτυχισμένοι τον έρωτά τους.

Αυτό οδήγησε την Χαρούλα να γυρίσει στην Αθήνα και να ακολουθήσει για ακόμη μία φορά την οικογένειά της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddws6wob2g2h?integrationId=40599y14juihe6ly}