Με μια απαιτητική 1η Δοκιμασία αποχώρησης ξεκίνησε το GNTM 6. Τα μοντέλα, πόζαραν πάνω σε… νταλίκα. Η πρώτη αποχώρηση και η καλύτερη φωτογραφία!

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου παρακολουθήσαμε την πρώτη Μεγάλη Δοκιμασία Αποχώρησης του GNTM 2025!

Τα μοντέλα κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά ταινιών «Mission Impossible», μεταμορφώθηκαν σε μυστικούς πράκτορες και προσπάθησαν να ισορροπήσουν, να τρέξουν και να χαρίσουν το πιο εντυπωσιακό τους «κλικ» πάνω σε κινούμενη νταλίκα!

Φωτογράφος της απαιτητικής δοκιμασίας ήταν η Αθηνά Λιάσκου, η οποία απαθανάτισε κάθε δυνατή στιγμή των διαγωνιζόμενων.

Η πρώτη δοκιμασία έφερε αγωνία, ένταση και σωματική εξάντληση, καθώς αρκετοί διαγωνιζόμενοι ένιωσαν να «λυγίζουν» μπροστά στη δυσκολία και να χάνουν τις δυνάμεις και την αυτοπεποίθησή τους.

Στο πλατό αποχώρησης, οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, αφού για πρώτη φορά στο GNTM, τα μοντέλα περίμεναν την κριτική σε ξεχωριστό δωμάτιο, μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολιάζοντας τόσο τις φωτογραφίες τους όσο και τα παρασκήνια της δοκιμασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε κοντά της τις Αγγέλικα Κύρου, Ραφαηλία Ζυγκιρίδη και Χριστίνα Περούλη, καθώς ήταν οι τρεις διαγωνιζόμενες που δεν κατάφεραν να αποδώσουν το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Η Χριστίνα Περούλη ήταν η διαγωνιζόμενη που τελικά αποχώρησε από το GNTM 2025. Οι συμπαίκτριές της πήραν μια βαθιά ανάσα ανακούφισης και συνεχίζουν στον διαγωνισμό, με στόχο να αποδείξουν την αξία τους στην επόμενη δοκιμασία.

Η Χριστίνα, αποχαιρετώντας τους κριτές και τους συμπαίκτες της, δήλωσε στην κάμερα:«Είμαι η πρώτη που αποχωρεί από το σπίτι του GNTM. Θα συνεχιστεί το μόντελινγκ για εμένα, δεν σημαίνει ότι επειδή τελειώνει το GNTM, τελειώνει και το μόντελινγκ — εννοείται αυτό. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Από τη μια είμαι χαρούμενη γιατί θα δω την οικογένεια και τους φίλους μου, από την άλλη θα μου λείψουν τα παιδιά εδώ. Στενοχωριέμαι γιατί δεν μπόρεσα να δείξω αυτά που μπορώ».

Την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας είχε ο Ανέστης Τεντέσκι, ο οποίος εντυπωσίασε με τη λήψη του, κερδίζοντας 600 ευρώ και την παραμονή του στη σουίτα της βίλας.

Νέο επεισόδιο του GNTM 2025 την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00!

Δείτε εδώ το trailer της Παρασκευής 24/10:

{https://www.youtube.com/watch?v=gvKv_am_d9Y}