Η νέα εβδομάδα στη Φάρμα, ξεκινάει με δοκιμασίες, παιχνίδια και εντάσεις!

Στο προηγούμενο επεισόδιο Φάρμα (Τετάρτη 15/10) ο Μιχαήλ Στέλιος αναμετρήθηκε στον αχυρώνα με τον Δημήτρη Ζήκο.

Ο Δημήτρης κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-0 και να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Φάρμα, ενώ ο Μιχαήλ αποχώρησε σε κλίμα συγκίνησης και νιώθοντας ευγνώμων για την εμπειρία, που έζησε έως τώρα.

Φάρμα: Όσα θα δούμε στο 13ο επεισόδιο

Απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η απουσία του Μιχαήλ έχει ήδη γίνει αισθητή στις σκηνές, ενώ στο σπίτι φαίνεται πως η γαλάζια ομάδα έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Όλοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη στάση της Στέλλας Παλούκη και του Δημήτρη και απ’ ότι φαίνεται αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=Hr-fKILcujk}

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες στο Παιχνίδι Προμηθειών, όπου καλούνται να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στην παντομίμα. Λίγο αργότερα, παίρνουν μέρος στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας, αλλά στη γαλάζια ομάδα οι εντάσεις, που έχουν δημιουργηθεί στο σπίτι, εκδηλώνονται και στον αγωνιστικό χώρο, με τη Στέλλα και τον Δημήτρη να κρατάνε τις αποστάσεις τους.

Η δοκιμασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, μιας και οι farmers πρέπει να οδηγήσουν μια αρκετά βαριά άμαξα.

Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και ποια θα αποδειχθεί «Ο τελευταίος τροχός της αμάξης»;

Την επόμενη μέρα, το κλίμα παραμένει ψυχρό στη γαλάζια ομάδα και οι συζητήσεις γύρω από το φαγητό και τις εργασίες δεν σταματάνε ποτέ. Ακόμα και άτομα που ήταν κοντά στη Στέλλα και τον Δημήτρη αποφασίζουν να αλλάξουν στρατόπεδο.

Για την ομάδα που ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας ακολουθεί συμβούλιο υπόδειξης μονομάχου. Πόσο εύκολη θα είναι η επιλογή για τον αρχηγό και ποια θα είναι η αντίδραση του 1ου μονομάχου στο άκουσμα του ονόματός του;

Δείτε το τρέιλερ του 13ου επεισοδίου:

{https://www.youtube.com/watch?v=GwbJpuzS0SA}