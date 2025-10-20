Από τις 3 εκατομμύρια προβολές streams- στα πιο viral τραγούδια του TikTok.

Το «Prezi» κυριαρχεί στο Singles Chart της IFPI έχοντας καρφιτσωθεί στις προτιμήσεις του κοινού.

Fly Lo, Toquel και Mike G παρουσίασαν το νέο τους collab πριν περίπου έναν μήνα και βρίσκεται στην κορυφή #1 του Spotify Top 50 Greece.

Το hit single τους, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Mad House Records, προσγειώνεται και στο #2 του Top 100 Greece της Apple Music.

Το «Prezi» μάλιστα έχει ξεπεράσει τα 3 εκ. streams και παράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο viral τραγούδια του TikTok με εκατοντάδες πρωτότυπα videos να έχουν δημιουργηθεί με τον ήχο του.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://flylotoquelmikeg.lnk.to/Prezi