Συγκίνηση έφερε στο Exathlon η αποχώρηση του Άρη Σοϊλέδη.

Η μέρα του τελικού για το Exathlon, έχει σχεδόν φτάσει, ενώ, ένας – ένας οι παίχτες, αρχίζουν να αποχωρούν από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, γεμάτοι εμπειρίες, νέες φιλίες και δυνατές στιγμές.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε εχθές, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, ο Άρης Σοϊλέδης, ηττήθηκε από τον Ντάνιελ Νούρκα και έφυγε από το παιχνίδι, εμφανώς συγκινημένος.

Exathlon: Στον δρόμο του τελικού

Ο ίδιος λοιπόν, εχθές, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και τον Γιώργο Καράβα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μεγάλη η πίεση, ούτε όταν έπαιζε Ολυμπιακός–ΑΕΚ με 80.000 κόσμο δεν είχα τόση πίεση. Συγχαρητήρια στα κορίτσια που έχουν φτάσει μέχρι εδώ, εύχομαι να κερδίσει η καλύτερη».

Μιλώντας μάλιστα για τα όσα έζησε στο παιχνίδι, ανέφερε βουρκωμένος: «Κλαίω γιατί δεθήκαμε πολύ με τα παιδιά, ξεπέρασε τις προσδοκίες μου το πόσο ωραία περάσαμε. Είμαι πολύ γεμάτος που έφτασα μέχρι εδώ. Είχα να ανταγωνιστώ την ελίτ αυτών των παιχνιδιών, νιώθω γεμάτος που φεύγω».

Λίγο πριν αποχωρήσει από το στίβο μάχης, αγκάλιασε τη Δώρα λέγοντάς της: «Είμαι πολύ καλά», ενώ η ίδια σήμερα, με συγκίνηση μιλάει για την αποχώρηση του Σοϊλέδη.

Στο σήμερα, η Δώρα, μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι, και τόνισε: «Δεν με χαλάει η τριάδα αυτή, είναι η ελίτ αυτών των παιχνιδιών, αλλά η αλήθεια είναι θα ήθελα και τον Άρη στην τριάδα. Πολλές φορές μου είπε «τι παιχτούρα είσαι» και η ατάκα που μου μένει η τελευταία από τον Άρη είναι να θυμάμαι το λόγο για τον οποίο είμαι εδώ γιατί είναι ιερός. Και έτσι θα πορευτώ, θα σκέφτομαι τα λόγια του. Ξέρω ότι νμε στηρίζει και αυτό που θα κάνω είναι να έχω στο μυαλό μου το στόχο γιατί είναι ο τελικός και η νίκη, να κάνω χαρούμενη την οικογένειά μου. Αν δεν το καταφέρω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μέχρι εδώ που έφτασα γιατί περάσαμε δύσκολα, αλλά υπέροχα σε αυτό το παιχνίδι», κατέληξε η Δώρα, βουρκωμένη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddd51oz8tw35?integrationId=40599y14juihe6ly}