Ο ηθοποιός και μουσικός, απέδειξε πως το αντικείμενο που πήγε στο «Cash or Trash», δεν μπορούσε να «μεταφραστεί» σε χρήματα!

Στο σημερινό επεισόδιο του «Cash or Trash», Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σημειώθηκε η πιο αναπάντεχη εξέλιξη, όταν στο πλατό της εκπομπής, μπήκε ο ηθοποιός- μουσικός Γιάννης Χατζηγεωργίου, με ένα αντικείμενο, ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας για τον ίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, παρουσίασε στη Δέσποινα Μοιραράκη και τους αγοραστές, ένα ρολόι «κούκο», ζωγραφισμένο στο χέρι με μεγάλη λεπτομέρεια, ενώ όπως ανέφερε και ο ίδιος ανήκε στη συλλογή με τα αντικείμενα του παππού του!

Ο ηθοποιός Γιάννης Χαζτηγεωργίου στο «Cash or Trash»

Ο ίδιος λοιπόν παρουσίασε τον «κούκο» λέγοντας: «Ανοίγοντας τα ντουλάπια του παππού και βρίσκοντας διάφορα πράγματα, βλέπω μια κούτα που έγραφε

«Γερμανία» και είπα να το φέρω σε εσάς», μάλιστα ο ηθοποιός, υπολόγιζε πως επρόκειτο για αντικείμενο της δεκαετίας του 1970, ωστόσο ο εκτιμητής, Θάνος Λούδος, σημείωσε πως η ηλικία του αντικειμένου, ήταν μόλις 15 ετών.

«Είναι πολύ ωραίο και αυτό θα εκτιμήσουμε, ένα διακοσμητικό χωρίς σημαντική αξία», υπογράμμισε ο εκτιμητής, λέγοντάς του πως το αντικείμενο, χρηματικά μεταφράζεται στα 95 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά, οι αγοραστές, δελεάστηκαν από τον καλοδιατηρημένο και κομψό «κούκο», ενώ τους εξέπληξε και η παρουσία του Γιάννη Χατζηγεωργίου στο «Cash or Trash», ανεβάζοντας έτσι το χρηματικό ποσό στα 400 ευρώ.

Σε αυτό το σημείο, έγινε η ανατροπή, με τον ηθοποιό, να μην κάνει δεκτή την προσφορά, καθώς θέλησε να κρατήσει για λόγους συναισθηματικής αξίας το αντικείμενο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcy8yqtuohl?integrationId=40599y14juihe6ly}