Τίποτα δεν είναι δεδομένο στο «The Chase»!

Ένα επεισόδιο γεμάτο με αναπάντεχες εκπλήξεις ήταν το σημερινό «The Chase», με τους τρεις παίχτες να μην καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν το «Γεράκι».

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, οι Άννα, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης, είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν το ποσό των 6.900 ευρώ, μέχρι που ήρθαν αντιμέτωποι με το «Γεράκι».

«The Chase»: Δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες οι παίχτες

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο χρόνος ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για τους τρεις συμπαίχτες, ενώ η Μαρία Μπεκατώρου, άρχισε να κάνει τη μία ερώτηση μετά την άλλη, με τους τρεις τους να δοκιμάζονται συνεχώς.

Μόλις οκτώ σωστές απαντήσεις πρόλαβαν να συγκεντρώσουν, ενώ στην συνέχεια το «Γεράκι» έκανε την είσοδό του στο πλατό.

Στην τέταρτη ερώτηση, το «Γεράκι», πήγε πάσο, δίνοντας την ευκαιρία στους παίχτες να απαντήσουν, ωστόσο συνέχισαν λανθασμένα τη φράση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, οι τρεις σύμμαχοι, απάντησαν σωστά σε ερώτηση που δεν κατάφερε να απαντήσει το «Γεράκι», δίνοντάς τους την ελπίδα πως έρχεται η ανατροπή.

Μόλις ένα λεπτό έμεινε μέχρι να λήξει ο χρόνος και η μάχη συνεχίστηκε στο πλατό του «The Chase». Στα 35 δευτερόλεπτα η μάχη συνεχίστηκε, ο Chaser, φάνηκε αγχωμένος, όμως οι οκτώ σωστές απαντήσεις των παιχτών, δεν ήταν αρκετές για να σταματήσουν το «Γεράκι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddd3es9nw2ix?integrationId=40599y14juihe6ly}