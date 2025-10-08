Άτυχος αποδείχθηκε ο Μιχάλης στο σημερινό «Deal».

Τα πράγματα σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, δεν πήγαν όπως τα περίμενε ο Μιχάλης στο «Deal», ο οποίος, γεμάτος, χαρά, χαμόγελο και θέληση, μπήκε στο πλατό για να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία από τον τραπεζίτη.

Όλα τα μεγάλα ποσά, «έφυγαν» πολύ γρήγορα από τον πίνακα, κάνοντας τον Μιχάλη να αγχώνεται σταδιακά, ωστόσο δεν θέλησε να σταματήσει πουθενά και έπαιξε μέχρι το τέλος.

Δεν πήγε καλά το σημερινό «Deal»

Από νωρίς λοιπόν, ο Μιχάλης, θέλησε να διεκδικήσει τα πολλά, όμως η προσπάθειά του δεν απέδωσε καρπούς. Ο ίδιος, είχε το κουτί με τον αριθμό «2», ενώ ως τελευταία επιλογή είχε απομείνει ο αριθμός «4».

Όπως γίνεται σαφές και από τα λεγόμενα του Γιώργου Θαναηλάκη, ο Μιχάλης, είχε αρνηθεί την ανταλλαγή από τον τραπεζίτη.

Άνοιξε τα δύο τελευταία κουτιά και διαπιστώθηκε πως ο ίδιος είχε τα 10 ευρώ, ενώ το κουτί με τον αριθμό «4», είχε τα 20 ευρώ.

Σε δεύτερο χρόνο ο παρουσιαστής, του έδωσε την ευκαιρία, να πάρει ένα από τα κουτιά με τον αριθμό «23» και εκείνος επίλεξε το κουτί «23Δ». Αν και χαμογελαστός, ο Μιχάλης άνοιξε το κουτί και αντίκρισε το «Χ» με αποτέλεσμα να φύγει από το πλατό μόλις με το ποσό των 10 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcx33g4bt3l?integrationId=40599y14juihe6ly}