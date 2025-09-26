Η Μαρία Αλιφέρη παραχώρησε μια ιδιαίτερη συνέντευξη στο φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε»,

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Αλιφέρη, η οποία και παραχώρησε μια ιδιαίτερη και ειλικρινή συνέντευξη στους συντελεστές της εκπομπής.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρθηκε στο θέατρο και στην πορεία της στο χώρο, ενώ μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και σχετικά με τα ζητήματα «εξουσίας» στο χώρο του θεάματος, της υποκριτικής, του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Η Μαρία Αλιφέρη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη

Αναλυτικότερα λοιπόν, η ίδια, ρωτήθηκε αρχικά για το αν ποτέ είχε αυξηθεί το «εγώ» της, λόγω της πορείας της στον συγκεκριμένο χώρο. Πάνω σε αυτό ωστόσο, τοποθετήθηκε ως εξής: «Ειλικρινά, ποτέ. Η «Αλιφέρη» τελειώνει όταν βγαίνω από το πλατό ή από τη σκηνή του θεάτρου», δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Είναι προϋπόθεση να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου και κάνω συνέχεια, εύχομαι να κάνω ως θανάτου. Αυτό είναι ο άνθρωπος και η φύση του, να διευρύνεται διαρκώς. Προέχει να μάθεις τον εαυτό σου για να μάθεις και τον άλλον, για να επικοινωνήσεις. Εκεί είναι και το κομβικό σημείο. Εκεί μπορεί να γλιστρήσεις στο «Εγώ» και να αυτό-δοξάζεσαι».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ανέφερε πως κατά την πορεία της στο χώρο είχε δεχτεί bulling και πως έχει δεχτεί «τρικλοποδιές» μέσα στη δουλειά: «Βέβαια και είχα (τρικλοποδιές). Πάντα ήταν θέμα εξουσίας. Και συμβόλαια έχουν χαλάσει και αποχωρήσεις από τη δουλειά έχω κάνει. Πολλά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχω αντιμετωπίσει πολλά, αλλά είναι που εστιάζει κανείς, πόσο δεν αλλοτριώνεται μέσα του και πόσο επιμένει, έχοντας τίμημα», ανέφερε μεταξύ άλλων η σπουδαία ηθοποιός και πρόσθεσε: «Εκεί παίζεται η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός μας».

«Από τα ξεκινήματά μου, δέχτηκα άσκηση εξουσίας, από κορυφαία πρόσωπα της εποχής, δεν θα πω ονόματα ποτέ. Καθαρά από θέμα εξουσίας «αν δε… κόβεσαι» και κόπηκα, άλλοτε έφυγα εγώ, από υπογεγραμμένα συμβόλαια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2sxnqsedx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με αφορμή αυτό, ο Κώστας Τσουρός, διερωτήθηκε το τι είναι αυτό στο οποίο θα έπρεπε να ενδώσει, ενώ η ίδια αποκάλυψε πως αφορούσε και σεξουαλικά αιτήματα:

«Καλέ, μην κρυβόμαστε. Αυτές δεν σταματάνε. Δυστυχώς. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Υπήρξε και όχι μια φορά (η παρενόχληση). Πάντα υπάρχει η εξουσία, είτε προσωπικά, σεξουαλικά, είτε κομπλεξικά, προσβάλλοντας, μειώνοντας, ταπεινώνοντας».

«Πολλές φορές μου έχει συμβεί (προσβολή), αλλά σε αυτό το θέμα, δεν είχα ποτέ μου αμφιβολία. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως για όλους μας. Ήξερα πάντα τι ήθελα και τι έκανα. Τότε δεν υπήρχε το «μιλήστε», ήταν καθαρά προσωπική ευθύνη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2t0li3ko5d?integrationId=40599y14juihe6ly}