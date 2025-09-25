Η συγκλονιστική αποκάλυψη της ηθοποιού για τη Χρύσα Σπηλιώτη που έχασε τη ζωή της στο Μάτι.

Η ηθοποιός, Αννέτα Παπαθανασίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον», όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική και άκρως συγκινητική συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, η Αννέτα Παπαθανασίου, αναφέρθηκε και στον θάνατο της Χρύσας Σπηλιώτη, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωτιά στο Μάτι.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη της ηθοποιού

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αναφερόμενη στο πώς η φίλης της έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά στο Μάτι, ανέφερε και μία άγνωστη λεπτομέρεια που σοκάρει. Μεταξύ άλλων λοιπόν, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμασταν πολύ φίλες και συγκατοικούσαμε ένα διάστημα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Μου είχε πει η Χρύσα ότι μια τσιγγάνα στην Γαλλία, στην Αβινιόν, της είχε πει το χέρι κι ότι από ένα δυστύχημα θα πεθάνει νωρίς».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η Αννέτα Παπαθανασίου, εκμυστηρεύτηκε στους δύο παρουσιαστές, πως δύο μέρες αργότερα είχαν κανονίσει οι δύο γυναίκες να συναντηθούν Άνδρο.

Σημείωσε μάλιστα: «Την περίμενα να έρθει στην Άνδρο. Σε 2 ημέρες θα ερχόταν. Εγώ στην αρχή δεν άκουγα ότι η φωτιά ήταν στο Μάτι, ακούγαμε άλλες περιοχές. Όπως κι εκείνοι άργησαν να το συνειδητοποιήσουν. Ήταν κοντά στη θάλασσα. Πήραν το αυτοκίνητο, δεν κατέβηκαν με τα πόδια στην παραλία κι έγινε η ιστορία».

Δείτε το βίντεο:

