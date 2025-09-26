Καλεσμένος, στο «Στούντιο 4», βρέθηκε ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος!

Ο Γιώργος Καραμίχος, το απόγευμα της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική, στην αντίδραση των γονιών του, αλλά και στις εξελίξεις που επικρατούν πλέον στον χώρο.

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Καραμίχος στην εκπομπή «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, ο Γιώργος Καραμίχος, ανέφερε στους, οικοδεσπότες του την ιστορία πίσω από την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, τονίζοντας μάλιστα πως οι γονείς του, είχαν αντίθετη άποψη από τον ίδιο. Μεταξύ άλλων λοιπόν, σημείωσε πως από μικρός ήξερε πως θέλει να ακολουθήσει ένα επάγγελμα με έντονο το στοιχείο της κίνησης, ενώ εκδήλωσε και την επιθυμίας του να γίνει ακροβάτης ή χορευτής:

Σχετικά ωστόσο με το πώς ανακοίνωσε στους γονείς του την απόφασή του να ακολουθήσει το δρόμο της υποκριτική, ανέφερε: ««Είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός όταν πήρα το πρώτο μου πτυχίο. Δηλαδή το είπα από πιο πριν αλλά… δεν προχώρησε. Όταν πήρα όμως το πρώτο μου πτυχίο, τους είπα «αυτό το πτυχίο είναι για εσάς, το δικό μου θέλω είναι να γίνω ηθοποιός». Δεν ήταν εύκολο. Τους κατανόησα, γιατί ενδεχομένως δεν το ήθελαν, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι να κατανοήσω τον εαυτό μου».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ανέφερε, πως μετά από ένα σημείο κατανοούσε τις απόψεις των γονέων του χωρίς ωστόσο να τις υιοθετεί: «Καταλαβαίνω από που έρχονται αλλά δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω πως όταν είσαι μικρός και έχεις εμπόδια, ενώ θέλεις φροντίδα και κάποιον να σε καταλάβει, να σου πει πως «είμαι στο πλευρό σου και, αν αποτύχεις, θα είμαι εδώ», δεν θες έναν άνθρωπο που θα σου πει ότι… θα πεθάνεις στην ψάθα, θα γίνεις ανώμαλος και όλα αυτά».

Παράλληλα, ολοκλήρωσε την αφήγησή του, μιλώντας για ορισμένες καταστάσεις που βίωνε όσο ήταν φοιτητής, ενώ δεν έκρυψε πως όταν έπαιζε στην Επίδαυρο, κανένας από τους δικούς του ανθρώπου δεν είχε παραβρεθεί:

«Πόσο δε μάλλον η ντροπή. Το να ακούς, «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος». Δεν θες να το ακούς όταν θες να γίνεις ηθοποιός. Γιατί δεν ήθελα να γίνω θεατρίνος, ηθοποιός ήθελα να γίνω. Όλα αυτά τα άκουγα πολύ δύσκολα. Στο πρώτο έτος της σχολής, ξερνούσα αίμα. Το στομάχι μου είχε τρύπες, έλκη και τέτοια. Όταν έπαιξα στην Επίδαυρο στα 21 μου, δεν ήρθε κανένας από το σόι μου. Ήξεραν ότι έπαιζα αλλά δεν ξέρουν τι είναι η Επίδαυρος, τους καταλαβαίνω. Δεν είναι δική μας δουλειά να συγχωρήσουμε»

Δείτε το βίντεο:

