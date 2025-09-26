GNTM- Το απόλυτο fashion project. Τι ανέφεραν Ζενεβιέβ και Μπράτης;

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης, το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Breakfast @ Star» όπου και παραχώρησαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, στην οποία και φυσικά αναφέρθηκαν στον απόλυτο διαγωνισμό μοντέλων, το GNTM, που έχει φτάσει πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Πιο συγκεκριμένα, fashion project, έκανε πρεμιέρα, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ενώ απόψε, έρχεται το νέο επεισόδιο με τις audition. Με αφορμή λοιπόν την έναρξη της εκπομπής, οι δύο κριτές, μίλησαν στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, ενώ αναφέρθηκαν στις προσωπικές τους σκέψεις και στο πρώτο επεισόδιο. Στο «Breakfast @ Star» μάλιστα, προβλήθηκε και ένα αποκλειστικό απόσπασμα από ό,τι θα προβληθεί σήμερα!

GNTM 6: Όσα ανέφεραν η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης

Αρχικά λοιπόν, οι δύο τους αναφέρθηκαν στην ημέρα της πρεμιέρας λέγοντας πως βρέθηκαν όλοι μαζί για να απολαύσουν την έναρξη της εκπομπής, κάτι το οποίου έχουν σκοπό να επαναλάβουν μελλοντικά: «Είχαμε εδώ την Ζεν με τον Βασίλη τον άντρα της που είχαν την καλοσύνη να μας καλέσουν όλους μαζί σε ένα υπέροχο δείπνο. Είχαμε την αγωνία», ανέφερε ο Άγγελος Μπράτης, ενώ η Ζενεβιέβ, πρόσθεσε:

«Είχαμε πλατό και κρασί, δεν ήταν γεύμα. Για 15 άτομα συγγνώμη δεν έχω την δυνατότητα να μαγειρέψω, ήμασταν κόσμος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν λίγο σαν φοιτητικό ένιωθες αυτό το… γιατί είχαμε όλοι στρες κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο. Αλλά όταν έχεις παρέα ήταν πάρα πολύ ωραίο, ξαφνικά το χαρήκαμε σαν τηλεθεατές και ήταν τέλειο»

Σε δεύτερο χρόνο αναφέρθηκαν και στις νέες προσθήκες στην κριτική επιτροπή του show, τον Λάκη Γαβαλά και τον Έντι Γαβριηλίδη, λέγοντας πως υπάρχει μια ωραία συνεργασία μεταξύ τους: «Εμείς όντως περάσαμε πολύ ωραία και δέσαμε και με τον Λάκη και τον Έντι, καλά εγώ τον Λάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον ξέρω από τα 18 μου. Έχουμε κάνει και διακοπές μαζί και είναι ένας εξαίρετος κύριος και νομίζω ότι ήταν φοβερή προσθήκη στο GNTM. Ο Έντι έχει φοβερή ενέργεια, τον γνώρισα στα γυρίσματα εγώ», δήλωσε αρχικά ο Μπράτης.

Με τη σειρά της μάλιστα, η Ζενεβιέβ, πρόσθεσε: «Εγώ τον Έντι τον είχα ακουστά αλλά δεν τον είχα γνωρίσει από κοντά. Ήταν σαν να κάνουμε όλοι παρέα πολλά χρονιά και είχε πλάκα γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο το πως κύλησε τόσο εύκολα αυτό το πράγμα».

Παράλληλα, ο Άγγελος Μπράτης, απάντησε στο ερώτημα, αναφορικά με την επιστροφή του στο απόλυτο project του GNTM: «Καταρχάς η παραγωγή από πίσω είναι η ίδια και το κανάλι μας το STAR μου είχε φερθεί πάντα υπέροχα και έχω φοβερή συνεργασία μαζί τους, τους αγαπάω πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε ότι το STAR είναι ένα κανάλι γυναικείο έτσι, πρωταγωνιστούν γυναίκες, μητριαρχικό, όλες γυναίκες που είναι υπέροχες», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Εμένα επειδή οι γυναίκες είναι η σωτηρία αυτής της ζωής με όλους τους τρόπους, από την γιαγιά μου στην μητέρα μου στις φίλες μου στις μούσες μου στις πελάτισσες μου, δεν μπορούσα να πω όχι».

Συνέχισε μάλιστα αναφέροντας: «Νιώθω προστατευμένος. Ήμουν σίγουρος ότι θα έχω μια πολύ ωραία ομάδα, αλλά επειδή έχουμε την γνώση του GNTM, είναι πάρα πολύ ωραία τα γυρίσματα. Παρόλο που κρατάνε πολλές ώρες και είναι κουραστικά και απαιτητικά, κάπως αυτό μας δίνει μια δύναμη. Είχαμε μια φωτογράφηση που κάτι έγινε και έπρεπε να αλλάξει η τοποθεσία και να γίνει την νύχτα και οι νέοι έλεγαν «πω πω τι πάθαμε» και εγώ είπα «επιτέλους, τώρα κάνουμε GNTM».».

Ταυτόχρονα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ανέφερε πως το κλίμα που επικρατεί στο φετινό GNTM, τόνισε: «Δεν χρειάστηκε κάποιος συμβουλή, αλλά η κούραση ή όταν κάποιος κουραστεί πρέπει οι άλλοι να τον σηκώσουν. Είναι δύσκολο το γύρισμα και επειδή εκεί είσαι για τα παιδιά δεν μπορείς ξαφνικά να έχεις τα παιδιά να κάνουν κάτι και εσύ να είσαι έτσι», και πρόσθεσε ακόμη:

«Πρέπει να είσαι εκεί και να τους δίνεις ενέργεια, οπότε ο ένας έσπρωχνε τον άλλον ενεργειακά και αυτό ήταν η μαγεία, δεν χρειάστηκε να ζητήσουμε βοήθεια από την παραγωγή. Επειδή ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι σαν γύρισμα το GNTM, περιέργως φέτος κύλησε ομαλά και ήρεμα και ενεργειακά ήταν πάντα στο 100%».

Τέλος, η Ζενεβιέβ αναφέρθηκε στα backstage σκηνικά, λέγοντας:

«Συγκινούμαι κάθε φορά, γιατί το backstage, η υποστήριξη που έχει αυτή η γενιά… τους έβλεπες ερχόντουσαν με τους γονείς τους, τους φίλους τους, έχουν νιώσει και έχουν πάρει την αγάπη από τα σπίτια τους για την όποια επιλογή και αυτό το έβλεπες και στην συμπεριφορά τους. Τα παιδιά που δεν νιώθουν άσχημα για την επιλογή τους το νιώθουν πολύ έντονα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2jsmztcr29?integrationId=40599y14juihe6ly}