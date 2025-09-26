Όλα όσα έρχονται στα πρώτα επεισόδια του «Να με λες μαμά».

Η νέα δραματική σειρά «Να με λες μαμά» του Alpha ξεκίνησε δυναμικά, με μια συγκλονιστική ιστορία η οποία αποτυπώνει την παιδική κακοποίηση.

Η Ξένια, μια γυναίκα με δύσκολο παρελθόν και μυστικά που κουβαλά, έρχεται αντιμέτωπη με την κακοποίηση ενός μικρού παιδιού και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή και των δύο για πάντα.

Μυστικά οικογενειακά, αλήθειες που πονάνε και σχέσεις που δοκιμάζονται θα πρωταγωνιστήσουν στα πρώτα επεισόδια. Ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, αγωνία και απρόβλεπτες ανατροπές ξεκινά από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=rshiUaKtZsw}

{https://www.youtube.com/watch?v=Y6Mvbe1kvpo}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια του «Να με λες μαμά»

Επεισόδιο 3:

Μετά τη συνάντησή της με την Αγγέλα, η Ιωάννα δείχνει να έχει συμπαθήσει πολύ την άγνωστη γυναίκα. Έτσι, όταν η Ξένια την αφήνει στο ξενοδοχείο για να βγει να ψάξει για δουλειά, εκείνη της τηλεφωνεί και της ζητάει να συναντηθούν.

Παράλληλα, ο Αντώνης ξεκινάει το ρεπορτάζ του απ’ τη Χρύσα και τη γειτονιά της, καταφέρνοντας να μάθει για τις επαφές της μικρής με την Ξένια λίγες μέρες πριν. Δεν αργεί λοιπόν να συνδυάσει τα στοιχεία και να σιγουρευτεί ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση.

Ψάχνει τρόπο τότε να την εντοπίσει και εντέλει θα το καταφέρει, όταν εκείνη κάνει το λάθος να του σηκώσει το τηλέφωνο. Ταραγμένη για ακόμη μια φορά η Ξένια, καταλαβαίνει πως πρέπει να φύγει απ’ το ξενοδοχείο, συνειδητοποιώντας πως το μόνο της καταφύγιο είναι το σπίτι της Αγγέλας.

Πολύ γρήγορα όμως κάτι θα την κάνει να πάρει τη μικρή και να φύγουν κι από εκεί, φοβισμένες μες στα ξημερώματα, χωρίς να έχουν πού να πάνε.

Επεισόδιο 4:

Η Ξένια, μην έχοντας πού αλλού να πάει, αναγκάζεται να εμφανιστεί στο πατρικό της με την Ιωάννα. Το πρώτο σοκ της Μαριάννας και της Λίνας, που ακούν τη μικρή να την αποκαλεί «μαμά», διαδέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο, όταν η Ξένια τους αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την απαγωγή της Ιωάννας.

Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας θα δοκιμαστούν για τα καλά κάτω απ’ τις καινούργιες συνθήκες, και ειδικά όταν η Ελβίρα συναντηθεί με τη μικρή.

Ο πανικός της θα την οδηγήσει σε σκέψεις που θα φέρουν την Ξένια στα όριά της, κάνοντάς τη να πιστεύει πως δεν έχει κανέναν σύμμαχο σε όλη αυτήν την ιστορία.

Η Ιωάννα αρχίζει να νιώθει πάλι φοβισμένη με τις εντάσεις μες στο σπίτι και η Ελβίρα καταλαγιάζει τον θυμό της, κάνοντας προσπάθεια να την προσεγγίσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα χαρούμενο και γιορτινό.

Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας όμως θα ανατρέψει και πάλι εντελώς τις ισορροπίες.