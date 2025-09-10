Games
Exathlon: Νέες παρεξηγήσεις στο σπίτι των Μπλε

Exathlon: Νέες παρεξηγήσεις στο σπίτι των Μπλε Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Αγόρια V.s Κορίτσια- Τι γίνεται στο Exathlon και τη Μπλε ομάδα;

Στο επεισόδιο του Exathlon που προβλήθηκε εχθές στον ΣΚΑΙ εκτάκτως σε νέα ώρα, οι δύο ομάδες μπήκαν στην αρένα και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με μοναδικό σκοπό την νίκη και το έπαθλο.

Κάθε ένας παίχτης ξεχωριστά, αγωνίστηκε με πάθος με την αδρεναλίνη να χτυπάει κόκκινο, για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην ομάδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν για ακόμη μια φορά οι εντάσεις και οι παρεξηγήσεις.

Exathlon: Παρεξήγηση στους Μπλε

Στο σημερινό επεισόδιο, οι αθλητές, αναμένεται να μπουν και πάλι στο στίβο μάχης με μοναδικό στόχο το έπαθλο. Πιο συγκεκριμένα το «έπαθλο εμπειρίας», έρχεται με σκοπό να δώσει μια νέα πνοή στο παιχνίδι και να χαρίσει στους νικητές την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά, έξω από τις πίστες.

Το σημερινό επεισόδιο ωστόσο, φαίνεται πως ξεκίνησε με παρεξηγήσεις στην ομάδα των Μπλε και συγκεκριμένα ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, με αφορμή τα ματσαρίσματα και τα όσα έλαβαν χώρα στο χθεσινό επεισόδιο.

Πιο συγκεκριμένα, η ένταση μεταξύ των παιχτών φαίνεται να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε ένας μπαίνει στον στίβο μάχης, καθώς μερικοί αναλαμβάνουν να χωρίζουν τα ματσαρίσματα.

Αρχικά λοιπόν, οι ομάδα βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Άρη Σοϊλέδη, να παίρνει το λόγο προσπαθώντας να επαναφέρει την τάξη και την αρμονία.

Δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Και δεν θέλω να υπάρχει μεταξύ μας, ούτε παρεξήγηση, ούτε να τσακωνόμαστε ούτε «ψου- ψου». Ήμασταν τέλεια μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καμία παρεξήγηση, καμία ένταση και είναι σημαντικό το κλίμα σε κάθε ομάδα. Άμα δεν έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας και υπάρχουν προβλήματα, παιδιά, είμαστε για κλάματα. Θα ξεκινήσουν οι κάτω βόλτες και μετά δεν θα πάρουμε τίποτα».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Άρης Σοϊλέδης, μιλώντας στην κάμερα του Exathlon, διευκρινίζει πως κάθε φορά που προκύπτει κάποιο νέο ματσάρισμα, ρωτούν την ομάδα για το αν συμφωνεί με αυτή την απόφαση:

«Δεν περιμέναμε να ακούσουμε από τα κορίτσια, ότι εμείς οι άντρες παίρνουμε πάνω μας τα ματσαρίσματα και δεν τις αφήνουμε να διαλέξουν, γιατί οτιδήποτε αποφασιστεί από 2- 3 άτομα από εμάς, λέμε στα κορίτσια, «είστε εντάξει με αυτό που σκεφτήκαμε» ποτέ δεν λέμε εσύ θα πας με αυτό, εσύ με αυτό και τελείωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αθλητής.

Η συζήτηση μάλιστα, φαίνεται να ολοκληρώνεται λέγοντας πως τα ματσαρίσματα προκύπτουν και αποφασίζονται βάση εμπειρίας.

