Ο καγκελάριος θέλει μια «σημαντική μεταρρύθμιση» στο συνταξιοδοτικό, με την εισαγωγή της κεφαλαιοποιημένης σύνταξης και ταυτόχρονα την κατάργηση της πλήρους πρόωρης συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές έπειτα από 45 χρόνια εισφορών.

Για μεταρρύθμιση η οποία έχει καθυστερήσει 30 χρόνια έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στη νομοθεσία για το συνταξιοδοτικό και την εργασιακή νομοθεσία που ετοιμάζει η κυβέρνησή του. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία από τους εργαζόμενους και ξεκαθάρισε ότι αναμένει από τον νέο υπουργό Εργασίας, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, ο οποίος αντικατέστησε την Μπέρμπελ Μπας μετά τη χθεσινή, αιφνιδιαστική, παραίτησή της, να εργαστεί με γοργό ρυθμό ώστε το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του νέου έτους.

Το παράδειγμα της 12ωρης βάρδιας

«Η εργασία οκτώ ωρών προφανώς δεν συνιστά εκμετάλλευση», δήλωσε ο κ. Μερτς από την Ημερίδα των Εργοδοτών, επισημαίνοντας ότι σε πρόσφατη επίσκεψή του σε εργοστάσιο όπου εφαρμόζεται σύστημα με δύο βάρδιες των 12 ωρών τρεις φορές την εβδομάδα διαπίστωσε ικανοποίηση των εργαζομένων.

Κατάργηση της πλήρους πρόωρης συνταξιοδότησης

Ο καγκελάριος τόνισε ακόμη ότι θέλει μια «σημαντική μεταρρύθμιση» στο συνταξιοδοτικό, με την εισαγωγή της κεφαλαιοποιημένης σύνταξης και ταυτόχρονα την κατάργηση της πλήρους πρόωρης συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές έπειτα από 45 χρόνια εισφορών, κάτι το οποίο, όπως υποστήριξε, θα καταστήσει το σύστημα πιο δίκαιο. «Ποτέ πριν δεν έχουν μεταρρυθμιστεί όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ταυτόχρονα», σημείωσε και παραδέχθηκε ότι «αυτό συνεπάγεται επιβάρυνση» για τους πολίτες. «Θέλουμε όμως να κάνουμε το σωστό και το δίκαιο για όλους», πρόσθεσε.

Προηγουμένως ο πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών Ράινερ Ντούλγκερ είχε περιγράψει τον Φρίντριχ Μερτς ως «κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις» στον κυβερνητικό συνασπισμό, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι τα κυβερνητικά κόμματα θα πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τον νόμο-πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, καθώς η Γερμανία χάνει την ανταγωνιστικότητά της ως έδρα επιχειρήσεων «Όσοι βάζουν φρένο, ενεργούν ανεύθυνα. Ηγηθείτε, αναλάβετε την ευθύνη. Πρέπει να φέρετε αποτελέσματα», δήλωσε απευθυνόμενος στους επικεφαλής των κομμάτων του συνασπισμού και σημείωσε εμφατικά ότι «μία κυβέρνηση του δημοκρατικού κέντρου πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις, καθώς αυτό ενισχύει όχι μόνο την οικονομία, αλλά τελικά και την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία μας».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «εάν αυτή η κατάσταση παράλυσης συνεχιστεί μέχρι τις επόμενες εκλογές, ίσως το 2029, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολιτική και οικονομική καταστροφή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ