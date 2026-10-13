Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστήσει σαφές πως «δεν θα συμβιβαστεί ποτέ όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων της».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέστειλε επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες, ζητώντας τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενόψει της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει περιλαμβάνονται η δημιουργία πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Frontex, του οργανισμού της ΕΕ για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, καθώς και η αύξηση του ποσοστού των απελάσεων.

Η επιστολή έρχεται μετά την κρίση που σημειώθηκε το καλοκαίρι στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, όταν περίπου 70.000 μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο.

«Πρέπει να αποτρέψουμε τέτοιες απειλές και να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων μας. Κανένα κράτος και κανένας μη κρατικός φορέας δεν θα επιτραπεί να εκμεταλλευτεί τους κανόνες ή τις αξίες μας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Ένωσης», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν στην επιστολή της.

Η επιστολή, η οποία απευθύνεται και στους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, θα αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, δεύτερη ημέρα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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Με πληροφορίες από Politico