Η αστυνομία δεν διαπίστωσε κίνδυνο κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο γερμανικό αεροδρόμιο το οποίο έκλεισε προσωρινά το μεσημέρι της Τρίτης λόγω πιθανού περιστατικού έκτακτης ανάγκης εν πτήσει.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, στη Γερμανία, όταν μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν επιβατικό αεροσκάφος της Corendon Airlines, το οποίο είχε αναφέρει περιστατικό «έκτακτης ανάγκης εν πτήσει», ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κέρκυρα.

Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε λίγο πριν από την προσγείωση αεροσκάφους που προερχόταν από την Κέρκυρα. Η πτήση XR456 της Corendon Airlines, με αεροσκάφος Boeing 737, ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί περίπου στις 12:15 (ώρα Γερμανίας), ενώ, σύμφωνα με το Flightradar24, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12:16.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter συνόδευσαν το αεροσκάφος από την Κέρκυρα πριν από την προσγείωσή του.

Όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση κωδικού έκτακτης ανάγκης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του περιστατικού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, στο αεροδρόμιο αναπτύχθηκαν και δυνάμεις της ειδικής μονάδας επέμβασης της αστυνομίας (SEK).

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«Οι επιτόπιοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος», ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη προσωρινά, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει τι προκάλεσε τον συναγερμό.

Έρευνες για πιθανή θέαση drone

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν τρεις πιλότοι ανέφεραν ότι είδαν άγνωστο αντικείμενο κοντά στον αεροδιάδρομο, το οποίο ενδέχεται να ήταν drone.

Οι αναφορές αφορούσαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 02:00 και 04:00 τα ξημερώματα. Οι συνοριακές αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή, με τη συνδρομή αστυνομικού ελικοπτέρου, χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν το αντικείμενο.

Μέχρι στιγμής, οι γερμανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν οι αναφορές για πιθανό drone συνδέονται με το μεταγενέστερο περιστατικό «έκτακτης ανάγκης» στο αεροσκάφος από την Κέρκυρα.