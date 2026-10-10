Νέο ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο. Έξι τραυματίες.

Νέο ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε την Παρασκευή (9/10) στον βορειοανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, προκαλώντας τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και αναδεικνύοντας την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στην κοινότητα Χόους ας Σάγεντ Αλί, στην περιφέρεια Χερμέλ. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται πέντε Σύροι υπήκοοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, καθώς και ένας Λιβανέζος.

Η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε βρεθεί συχνά στο επίκεντρο ισραηλινών επιχειρήσεων μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο έπληξε όχημα.

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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επιχείρηση, αναφέροντας ότι στόχος ήταν ο Γιούσουφ Αλί αλ Χάσουν, Σύρος τον οποίο χαρακτηρίζουν τρομοκράτη.

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Κατά τον ισραηλινό στρατό, ο συγκεκριμένος άνδρας ενεργούσε υπό την καθοδήγηση του Ιράν και προετοίμαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών στη νότια Συρία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του για την αντιμετώπιση απειλών σε όλα τα μέτωπα.

Η στρατιωτική παρουσία στη Συρία

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία, ενώ ανέπτυξε δυνάμεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη του Γκολάν.

Παράλληλα, ισραηλινές μονάδες έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις βαθύτερα στο συριακό έδαφος, με το Τελ Αβίβ να υποστηρίζει ότι επιδιώκει τη διατήρηση ζώνης ασφαλείας.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε άνδρα που φέρεται να επιχείρησε επίθεση εναντίον στρατιωτικής θέσης στη νότια Συρία.

Η νέα επιδρομή καταγράφεται μετά την ευρύτερη σύγκρουση Ισραήλ και Χεζμπολά, κατά την οποία, σύμφωνα με επίσημα λιβανικά στοιχεία, περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.