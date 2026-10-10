Τι αποκάλυψε η έρευνα.

Σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ φέρεται να είχε καταστρώσει ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της flydubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο ύποπτος, με καταγωγή από το Ομάν, σχεδίαζε να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο αεροδρόμιο, πραγματοποιώντας επίθεση αυτοκτονίας.

Το σχέδιό του, όπως ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας των Εμιράτων, είχε ως πρότυπο τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είχε πραγματοποιήσει δύο πτήσεις για να προετοιμάσει την επίθεση

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο συγκυβερνήτης είχε χρησιμοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, προκειμένου να εξετάσει τη διαδρομή και τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Κατά το περιστατικό της 30ής Σεπτεμβρίου, επιτέθηκε στον κυβερνήτη, ωστόσο επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, αποτρέποντας την υλοποίηση του σχεδίου του.

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Ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε ότι ενήργησε χωρίς συνεργούς. Παρά ταύτα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να διατηρούσε επαφές με άλλα πρόσωπα ή δίκτυα.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της αεροπορικής εταιρείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψή του στη flydubai.

Όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις επαγγελματικής εμπειρίας και ασφάλειας.

Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την πρόσληψή του δεν είχαν εντοπίσει ενδείξεις εξτρεμιστικών αντιλήψεων ή σχεδιασμού τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα, η ριζοσπαστικοποίησή του φέρεται να είχε αρχίσει το 2017, αρκετά χρόνια πριν από το περιστατικό.

Η διερεύνηση της υπόθεσης παραμένει σε εξέλιξη.