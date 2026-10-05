Το λεωφορείο μετέφερε 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 37 μαθητές, ενώ από το περιστατικό δημιουργήθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ τη Δευτέρα (05/10), όταν τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη σχολικό λεωφορείο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και μία μαθήτρια της 10ης τάξης.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Polk, το συμβάν σημειώθηκε στις 06:15 το πρωί (τοπική ώρα), όταν το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τζιπ το οποίο κινούταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

«Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: μία μαθήτρια της 10ης τάξης και ένας επιβάτης ενός από τα άλλα οχήματα», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη σε ανάρτησή του στο Facebook

{https://www.facebook.com/groups/770692752528348/posts/1082038158060471/}.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, από τη σύγκρουση το λεωφορείο έχασε τον έλεγχο και αποκολλήθηκε ένα από τα ελαστικά του. Στη συνέχεια, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Jeep, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα.

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Η μαθήτρια που έχασε τη ζωή της επέβαινε στο σχολικό λεωφορείο, ενώ το δεύτερο θύμα βρισκόταν στο Jeep. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τις ταυτότητες των δύο νεκρών.

{https://x.com/Breaking911/status/2107112335366131967}

Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε συνολικά 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 37 μαθητές λυκείου, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Winter Haven High School. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ήταν ο οδηγός του λεωφορείου και η 9χρονη κόρη του.

Μετά το δυστύχημα, ο δρόμος παρέμεινε κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις. Οι οδηγοί κλήθηκαν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα ο αριθμός των τραυματιών.

Με πληροφορίες του NBC