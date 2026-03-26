ΗΠΑ και Ιράν διατυπώνουν εκ διαμέτρου αντίθετες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Μιλώντας την Τετάρτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εμπλακεί τις τελευταίες τρεις ημέρες σε «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, ενώ τόνισε πως η επιχείρηση ήταν «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και το ιρανικό καθεστώς αναζητούσε «έξοδο διαφυγής».
Το μήνυμα αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον τόνο του ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε αργότερα ότι η Τεχεράνη «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί προς το παρόν».
Όπως διευκρίνισε, το καθεστώς έχει ανταλλάξει μηνύματα με φιλικές χώρες, ωστόσο αυτές οι ανταλλαγές «δεν αποτελούν διάλογο ούτε διαπραγμάτευση, ούτε κάτι παρόμοιο».
Απτόητος, ο Τραμπ επιμένει πως το Ιράν «βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις», αλλά «φοβούνται να το πουν γιατί πιστεύουν ότι θα τους εξολοθρεύσει ο λαός τους». «Φοβούνται επίσης ότι θα τους εξολοθρεύσουμε εμείς», πρόσθεσε.
Την ίδια στιγμή, διεθνή ΜΜΕ μεταφέρουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Την Τετάρτη, υπήρξαν αναφορές ότι το Ιράν είχε λάβει ένα σχέδιο 15 σημείων από τις ΗΠΑ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Από την πλευρά του, «ανώτερος αξιωματούχος» του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV, φέρεται να δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει πέντε όρους για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής «πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων» και της λήξης των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.
Εν τω μεταξύ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται - καπνός εθεάθη σε ισραηλινό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής έπειτα από αναφερόμενη ιρανική πυραυλική επίθεση, ενώ στην Τεχεράνη ακούστηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
Έξι τραυματίες στο κεντρικό Ισραήλ μετά από πυραυλική επίθεση08:36:53
Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ, Magen David Adom (MDA), ανακοίνωσε ότι έξι άτομα διακομίζονται στο νοσοκομείο με τραυματισμούς έπειτα από προηγούμενη πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.
Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε αρκετές κατοικίες στην πόλη Κφαρ Κασίμ.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.
Σειρήνες στο Ισραήλ07:45:11
Σειρήνες ήχησαν περίπου μία ώρα μετά την ανατολή του ήλιου σε μεγάλη έκταση του κεντρικού Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων περιοχών γύρω από το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, καθώς και στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς τη χώρα.
Η πρώτη τέτοια προειδοποίηση της ημέρας ήρθε έπειτα από μια ασυνήθιστα μακρά παύση άνω των 14 ωρών.
Ωστόσο, τα πυρά ρουκετών της Χεζμπολάχ παρέμειναν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Ισραήλ και κάποια στιγμή έφτασαν έως την περιοχή του Τελ Αβίβ.
Νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου07:19:29
Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Πέμπτη στην Ασία, αφού ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί προς το παρόν» με τις ΗΠΑ.
Την Τετάρτη, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι οι ανταλλαγές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον «έχουν διαβιβαστεί μέσω φιλικών χωρών» και δεν συνεπάγονται διαπραγματεύσεις.
Σε απάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι ηγέτες του Ιράν «φοβούνται» να παραδεχτούν ότι βρίσκονται σε συνομιλίες.
Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,6% στα 103,85 δολάρια, ενώ το West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 1,4% στα 91,61 δολάρια.
FT: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν, λένε οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες07:00:09
Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση παραδόσεων drones, φαρμάκων και τροφίμων προς το Ιράν, έπειτα από μυστικές συνομιλίες που ακολούθησαν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.
Αυτό θα αποτελούσε την πρώτη γνωστή παροχή βοήθειας της Μόσχας προς το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.
ΗΠΑ: «Έχουμε καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν»06:57:41
Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.
«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.
Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στα ΗΑΕ06:54:23
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν.
«Οι αντιαεροπορικές άμυνες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.