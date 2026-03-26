ΗΠΑ και Ιράν διατυπώνουν εκ διαμέτρου αντίθετες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Τα αντικρουόμενα μηνύματα του Τραμπ υποδηλώνουν ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια στρατηγική εξόδου θα ήταν η πιο αποτελεσματική.

Μιλώντας την Τετάρτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εμπλακεί τις τελευταίες τρεις ημέρες σε «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, ενώ τόνισε πως η επιχείρηση ήταν «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και το ιρανικό καθεστώς αναζητούσε «έξοδο διαφυγής».

Το μήνυμα αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον τόνο του ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε αργότερα ότι η Τεχεράνη «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί προς το παρόν».

Όπως διευκρίνισε, το καθεστώς έχει ανταλλάξει μηνύματα με φιλικές χώρες, ωστόσο αυτές οι ανταλλαγές «δεν αποτελούν διάλογο ούτε διαπραγμάτευση, ούτε κάτι παρόμοιο».

Απτόητος, ο Τραμπ επιμένει πως το Ιράν «βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις», αλλά «φοβούνται να το πουν γιατί πιστεύουν ότι θα τους εξολοθρεύσει ο λαός τους». «Φοβούνται επίσης ότι θα τους εξολοθρεύσουμε εμείς», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, διεθνή ΜΜΕ μεταφέρουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Την Τετάρτη, υπήρξαν αναφορές ότι το Ιράν είχε λάβει ένα σχέδιο 15 σημείων από τις ΗΠΑ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Από την πλευρά του, «ανώτερος αξιωματούχος» του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV, φέρεται να δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει πέντε όρους για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής «πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων» και της λήξης των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Εν τω μεταξύ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται - καπνός εθεάθη σε ισραηλινό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής έπειτα από αναφερόμενη ιρανική πυραυλική επίθεση, ενώ στην Τεχεράνη ακούστηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

LIVE