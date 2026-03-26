Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για στοχευμένη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν, καταγγέλοντας το Ισραήλ για «επεκτατικές πολιτικές».

Με δραματικούς τόνους και έντονη ρητορική τοποθετήθηκε πάλι σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον πόλεμο στο Ιράν, καταγγέλλοντας το Ισραήλ και προειδοποιώντας για τις ευρύτερες συνέπειες στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα πρόβαλε τον ρόλο της Τουρκίας ως δύναμη σταθερότητας.

Μιλώντας στο Κέντρο Συνεδριο του AKP, κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνάντησης των νομαρχών του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως ιστορικά κρίσιμη, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη βία και καταστροφή.

«Ο πόλεμος που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν συνεχίζει να πλημμυρίζει την περιοχή μας με τη μυρωδιά του αίματος και της πυρίτιδας. Η περιοχή μας βιώνει τις πιο οδυνηρές ημέρες του τελευταίου αιώνα. Ένα δίκτυο γενοκτονίας, με τα μάτια τυφλωμένα από το μίσος, κρύβεται πίσω από θρησκευτικά επιχειρήματα και οδηγεί τη γη μας στην καταστροφή».

Έμφαση στην ενότητα και στην τουρκική στάση

Ο Ερντογάν επιχείρησε να αναδείξει την Τουρκία ως δύναμη που στέκεται δίπλα στους λαούς της περιοχής, χωρίς διακρίσεις, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας.

«Να είναι όλοι βέβαιοι για το εξής: δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των αδελφών και των γειτόνων μας, ούτε μένουμε αμέτοχοι μπροστά στον πόνο των αδελφών μας. Ως Τουρκία και τουρκικό έθνος, δεν εγκαταλείπουμε τους λαούς που θεωρούμε φίλους και αδελφούς ούτε στις καλές μέρες, ούτε στις δύσκολες».

Αιχμές κατά Νετανιάχου

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο λόγος του κατά του Ισραήλ, με τον Τούρκο πρόεδρο να κατηγορεί την κυβέρνηση Νετανιάχου για ευρύτερα επεκτατικά σχέδια στην περιοχή.

«Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν στοχεύει μόνο τον γείτονά μας το Ιράν, αλλά υλοποιεί βήμα προς βήμα τα σχέδιά της για την κατάληψη και του Λιβάνου».

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και στο ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης, θέτοντας ερωτήματα για τις συνέπειες στους λαούς της περιοχής, ανεξαρτήτως ταυτότητας.

«Εδώ και 27 ημέρες, στα μάτια των επιτιθέμενων που δεν τηρούν καμία αρχή, αξία ή κανόνα, έχει σημασία αν είμαστε Σιίτες ή Σουνίτες, Τούρκοι, Κούρδοι, 'Αραβες ή Πέρσες; Με την καρδιά μου να αιμορραγεί ρωτώ: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δακρύων που χύνονται στο Ισφαχάν και στην Τεχεράνη και εκείνων που χύνονται στο Ερμπίλ, στη Βαγδάτη, στη Βηρυτό και στο Ριάντ; Αν και είναι ο πόλεμος του Ισραήλ, το βαρύ τίμημα αυτού του πολέμου το πληρώνουν πρώτα οι μουσουλμάνοι και στη συνέχεια ολόκληρη η ανθρωπότητα».

Έκκληση για αποφυγή διχασμού

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στους κινδύνους διχασμού και κάλεσε να αποφευχθούν πολιτικές που ενισχύουν την ένταση.

«Όταν σβήσει ο θανάσιμος βόμβος των βομβών και των πυραύλων, θα ζήσουμε και πάλι μαζί σε αυτή τη γη. Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει αυτή την πραγματικότητα. Απορρίπτουμε κάθε πράξη και συζήτηση που θα ενισχύσει την εχθρότητα μεταξύ αδελφικών λαών και θα υποστηρίξει τα σχέδια του σιωνισμού που στοχεύουν στην περιοχή μας με το σύνθημα ‘διαίρει και βασίλευε'».

Ολοκληρώνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την αυτοπεποίθηση της χώρας του.

«Θα ενεργούμε με τη δίκαιη αυτοπεποίθηση ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, χωρίς ποτέ να χάσουμε τη λογική και την ψυχραιμία μας. Τόσο ο αδελφικός λαός του Ιράν, όσο και οι αδελφικές χώρες του Κόλπου, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος έχουν πλήρη επίγνωση αυτού. Δοξάζουν τον Αλλάχ που βρισκόμαστε στο τιμόνι και λένε: "Ευτυχώς που την Τουρκία κυβερνά το ΑΚΡ"».