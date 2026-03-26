Η Τεχεράνη συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με την παύση της ισραηλινής επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν έχει διαμηνύσει σε διαμεσολαβητές ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με έξι περιφερειακές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Όπως σημειώνεται, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, υποδεικνύοντας ότι μέχρι στιγμής δεν την έχει απορρίψει πλήρως.

Οι έξι περιφερειακές πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε ενημερώσει τους διαμεσολαβητές ήδη από τα μέσα Μαρτίου για τον όρο της σχετικά με τη λιβανέζικη οργάνωση.

Μία από τις περιφερειακές πηγές, μάλιστα, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ έχει λάβει «ιρανικές εγγυήσεις» για τη συμμετοχή της σε οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία.

«Το Ιράν δίνει προτεραιότητα στον Λίβανο - δεν θα αποδεχθεί ισραηλινές παραβιάσεις στη χώρα, όπως συνέβη μετά την κατάπαυση του πυρός του 2024», δήλωσε η πηγή, αναφερόμενη στα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα παρά τη συμφωνία που είχε τερματίσει τον τελευταίο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ.

Μια τέτοια σύνδεση επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς της Τεχεράνης με τη Χεζμπολάχ σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής στη Βηρυτό, όπου η απόφαση της οργάνωσης να εμπλακεί στον πόλεμο έχει εντείνει τις μακροχρόνιες εντάσεις με άλλες πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες.

Από την πλευρά του, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι ο τερματισμός των «δραστηριοτήτων δι’ αντιπροσώπων» του Ιράν και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ είναι «καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας στον Λίβανο και σε ολόκληρη την περιοχή».

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιρροή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχει μειωθεί σημαντικά μετά τα ισραηλινά πλήγματα του 2024 και τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης που ζήτησε τον αφοπλισμό της και απαγόρευσε τις στρατιωτικές της δραστηριότητες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου χαρακτήρισε την Τρίτη τον Ιρανό πρέσβη persona non grata, απόφαση που καταδίκασαν η Χεζμπολάχ και άλλες σιιτικές προσωπικότητες, ζητώντας την παραμονή του.

Ξένος αξιωματούχος στη Βηρυτό, με γνώση της θέσης της Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι η οργάνωση ελπίζει πως μια εκεχειρία με τη στήριξη του Ιράν θα ενισχύσει την πολιτική της θέση στη χώρα.

«Ανεξάρτητο» το μέτωπο του Λιβάνου, σύμφωνα με το Ισραήλ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι «το Ισραήλ δεν διεξάγει και δεν έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς».

Αντίθετα, πηγή με γνώση της ισραηλινής στρατηγικής ανέφερε ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ πιθανότατα θα συνεχιστούν και μετά το τέλος των αεροπορικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τα δύο μέτωπα ως ανεξάρτητα [διαβάστε περισσσότερα ΕΔΩ].

Σύμφωνα με τέσσερις λιβανικές πηγές, η απόφαση της Χεζμπολάχ να εμπλακεί στη σύγκρουση βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η ιρανική ηγεσία θα επιβιώσει του πολέμου και ότι θα υπάρξει μια περιφερειακή κατάπαυση του πυρός που θα την περιλαμβάνει.

Οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων στον Λίβανο και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.