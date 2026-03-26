Βελτιωμένη έκδοση των drones που είχε στείλει το Ιράν στη Ρωσία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα περισσότερο ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει προηγμένα drones στο Ιράν, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα και η Τεχεράνη ήρθαν πιο κοντά. Οι Ρώσοι κάνουν εκτεταμένη χρήση ιρανικών drones στην Ουκρανία και οι δύο χώρες έχουν συνεργαστεί στην παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης, για να πουλάνε πετρέλαιο.

Μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Μόσχα άρχισε να παρέχει στην Τεχεράνη δορυφορικές και άλλες πληροφορίες για βάσεις των ΗΠΑ και άλλους πιθανούς στόχους στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσφατα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακάλυψαν πως η Ρωσία είχε δώσει στο Ιράν drones και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και γειτονικών χωρών, στη Μέση Ανατολή.

Τα drones της Ρωσίας θα καλύψουν το «κενό» στο Ιράν

Σημερινό δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, καθώς αναφέρει ότι η Ρωσία είναι «κοντά στην ολοκλήρωση σταδιακής αποστολής drones, φαρμάκων και τροφίμων στο Ιράν», σύμφωνα με αναφορές δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Όταν ρωτήθηκε για αυτό ο Μαρκ Ρούτε, σήμερα, δεν επιβεβαίωσε ευθέως αν η Ρωσία στέλνει drones μάχης στο Ιράν, λέγοντας πως είναι ζήτημα υπηρεσιών πληροφοριών, «οπότε το κρατάμε κρυφό». Αλλά ο γ.γ. του ΝΑΤΟ επεσήμανε πως αξιωματούχοι εδώ και καιρό έχουν παρατηρήσει μια «στενή σχέση» ανάμεσα στο Ιράν, τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δύο υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι υπηρεσίες πληροφοριών τους πιστεύουν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να παραδώσει drones στο Ιράν, για τη χρήση τους στον πόλεμο. Δεν ανέφεραν πληροφορίες για τις πιθανές αποστολές και το χρονοδιάγραμμα.

Τρίτος Ευρωπαίος αξιωματούχος δεν ήταν τόσο σίγουρος, λέγοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι οι Ρώσοι και οι Ιρανοί έχουν κάνει μια τέτοια συμφωνία. Όμως, δεν γνώριζε αν έχουν παραδοθεί drones ή αν είναι στη διαδικασία της παράδοσης.

Τα εργοστάσια κατασκευής drones και πυραύλων του Ιράν έχουν υπάρξει πρωταρχικοί στόχοι στο σφυροκόπημα από τις αμερικανικές και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου. Οπότε, πιθανώς τα όποια ρωσικά drones θα βοηθούσαν να καλυφθεί αυτό το κενό.

Η Ρωσία εξέλιξε τα drones

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε σήμερα ότι η Ρωσία παραδίδει drones και άλλα όπλα στο Ιράν για τον πόλεμο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε πως πρόκειται για «ψευδείς πληροφορίες». Ο ίδιος διέψευσε πριν από λίγες ημέρες και ρεπορτάζ της Wall Street Journal πως η Μόσχα ήδη είχε προμηθεύσει το Ιράν με εκσυγχρονισμένα εξαρτήματα για τα drones του, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της πλοήγησης και της στόχευσης.

Η βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν ακολουθεί τη σημαντική στρατιωτική ενίσχυση της Τεχεράνης στις δυνάμεις της Μόσχας στην Ουκρανία, σε μία από τις χειρότερες περιόδους τους, τον Σεπτέμβριο του 2022, ιδιαίτερα παρέχοντας εκατοντάδες ιρανικά drones Shahed-136.

Στη συνέχεια, η Ρωσία δημιούργησε μια δική της εγκατάσταση παραγωγής των drones στη Γελαμπούγκα του Ταταρστάν. Αρχικά, Ρώσοι ειδικοί συναρμολογούσαν drones από ιρανικά κιτ, όμως στη συνέχεια η παραγωγή κλιμακώθηκε. Στις αρχές του 2023 το εργοστάσιο παρήγαγε περίπου 100 drones τον μήνα, αλλά τώρα μπορεί να κατασκευάσει χιλιάδες.

Επίσης, εξελίχθηκε το σχέδιο. Ρώσοι μηχανικοί τροποποίησαν το πρωτότυπο, μετατρέποντάς το σε δικό τους προϊόν, με εγχώριες ατράκτους, κεφαλές και συστήματα πλοήγησης.

Πηγή: NYT