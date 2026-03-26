Ο Στιβ Γουίτκοφ, χρησιμοποίησε το Συμβούλιο Ειρήνης για να ανακοινώσει μια συμφωνία που θα μπορούσε να ισοπεδώσει ένα ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Πακιστάν στο Μανχάταν. Τώρα η χώρα συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε μια πολλά υποσχόμενη νέα συνεργασία με το Πακιστάν, που πλέον αποτελεί κλειδί στις όποιες διαπραγματευτικές συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στο Ιράν.

Δεν ήταν κυβερνητικό διάταγμα κατά της τρομοκρατίας ή του πολέμου, αποκαλύπτουν οι NYT. Αντίθετα, ήταν μια ανορθόδοξη συμφωνία ακινήτων που αφορά ένα κλειστό ξενοδοχείο στο Midtown Manhattan.

Πρώην κατασκευαστής ακινήτων, στον οποίο έχει ανατεθεί πλέον η διαπραγμάτευση ειρήνης σε όλο τον κόσμο, ο Γουίτκοφ μεσολάβησε στην ασυνήθιστη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Πακιστάν για να διερευνηθεί η ανακατασκευή του ξενοδοχείου Roosevelt, ενός κάποτε λαμπερού κτιρίου που ανήκει στο Πακιστάν.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δημοσιοποιήσει τους όρους της συμφωνίας, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που ενημερώθηκε για το θέμα την περιέγραψε ως μια δυνητικά επικερδή συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για τη συνιδιοκτησία του ακινήτου. Ήταν ο τελευταίος δεσμός που έκανε το Πακιστάν με την κυβέρνηση Τραμπ, μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προσέλκυση του προέδρου και του στενού κύκλου του.

Η εκστρατεία, αν και αρχικά δεν συνδεόταν με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, ανέβασε το Πακιστάν «στα μάτια» της Ουάσιγκτον. Και το Πακιστάν, το οποίο έχει κοιτά σύνορα χιλιομέτρων με το Ιράν, παίζει τώρα έναν δυνητικά κεντρικό ρόλο στην αναχαίτιση της προσπάθειας για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι ηγέτες του Πακιστάν μετέφεραν πρόσφατα στο Ιράν το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ενεργώντας ως κεντρικός ενδιάμεσος, και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή άνοδο της θέσης του Πακιστάν, που μέχρι πρότινος αποτελούσε δεύτερη σκέψη για την Ουάσιγκτον. Αλλά από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην ηγεσία των ΗΠΑ, οι Πακιστανοί έχουν επαινέσει τον πρόεδρο, έχουν προσλάβει λομπίστες που συνδέονται με την οικογένειά του και μάλιστα τον έχουν προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης. Επίσης, σύναψαν μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών που μιμούνταν την συναλλακτική προσέγγιση της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Η συμφωνία για το Roosevelt

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ ενσαρκώνει αυτή την κοσμοθεωρία. Το ίδιο το όνομα του συμβουλίου υποδηλώνει τις υψηλότερες προθέσεις. Αρχικά, είχε προταθεί ως διπλωματικό όργανο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και μάλιστα ανταγωνιζόταν τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά έχει επίσης γίνει ένα φόρουμ για το εμπόριο, απαιτώντας μια αμοιβή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να αποκτήσουν οι χώρες μόνιμη ένταξη, καθιστώντας το έναν φυσικό χώρο για την εφαρμογή της συμφωνίας του ξενοδοχείου Roosevelt.

Ένα μήνα πριν ο Πακιστανός υπουργός Οικονομικών σφραγίσει τη συμφωνία για το ξενοδοχείο εκεί, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με μια θυγατρική της World Liberty Financial, της νεοσύστατης εταιρείας κρυπτονομισμάτων που ίδρυσαν οι οικογένειες Τραμπ και Γουίτκοφ.

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της συμφωνίας του Γουίτκοφ για το ξενοδοχείο Roosevelt είτε με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του είτε με τις συνομιλίες του με το Ιράν.

«Αυτή είναι μια συμφωνία που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μόνο κάποιος με το ταλέντο και την εμπειρία του Ειδικού Απεσταλμένου Γουίτκοφ», δήλωσε η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, για τη συμφωνία του ξενοδοχείου, προσθέτοντας ότι ήρθε «χωρίς κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο». Πρόσθεσε πως το Πακιστάν «υπήρξε σημαντικός εταίρος» σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ο Ντέιβιντ Γουόρινγκτον, σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ «δεν έχει συμμετάσχει και δεν συμμετέχει σε κανένα επίσημο θέμα που θα μπορούσε να επηρεάσει τα οικονομικά του συμφέροντα».

Ο εκπρόσωπος της World Liberty, Ντέιβιντ Γουόσμαν δήλωσε ότι η εταιρεία κρυπτονομισμάτων «δεν έχει καμία σχέση με τις ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ». Το μερίδιο του Γουίτκοφ στην World Liberty εκποιήθηκε και πουλήθηκε στους γιους του τον Ιανουάριο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών του Πακιστάν δεν έχει απαντήσει σχετικά.

Το Πακιστάν θα ωφεληθεί από μια γρήγορη επίλυση του πολέμου στο Ιράν, λένε αξιωματούχοι και αναλυτές. Η παρατεταμένη αστάθεια στο Ιράν θα μπορούσε να αναστατώσει την σιιτική κοινότητα του Πακιστάν, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο εκτός Ιράν. Ο στραγγαλισμός του Στενού του Ορμούζ έχει επίσης θέσει σε κίνδυνο την οικονομία του Πακιστάν. Η διευκόλυνση των συνομιλιών, από την άλλη πλευρά, θα βοηθούσε το Πακιστάν να ενισχύσει το προφίλ του στη Δύση και την Ασία ως διπλωματική δύναμη, παραγκωνίζοντας παράλληλα τον αντίπαλό του, την Ινδία.

Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν

Για πάνω από δύο δεκαετίες, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν διαμόρφωσε τις σχέσεις ΗΠΑ - Πακιστάν. Μετά την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν το 2021, το Πακιστάν έγινε κάπως «αχρείαστο» στα μάτια των ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές, σε σημείο που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δεν τηλεφώνησε ποτέ στους δύο Πακιστανούς πρωθυπουργούς που υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η δεύτερη θητεία Τραμπ προσέφερε στο Πακιστάν μια επανεκκίνηση, και μια νέα ομάδα διπλωματών με τους οποίους μπορούσε να επικοινωνήσει, κυρίως τον κ Γουίτκοφ, τον μακροχρόνιο φίλο τουΤραμπ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου. Όπως και ο ίδιος ο Τραμπ έτσι και οι Κούσνερ και Γουίτκοφ αναδείχθηκαν από τον κόσμο των ακινήτων της Νέας Υόρκης, μια εμπειρία που επηρέασε τις διπλωματικές τους δραστηριότητες.

Ο Κούσνερ δεν κατέχει επίσημο κυβερνητικό ρόλο, ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «απεσταλμένο της ειρήνης», ενώ ο Γουίτκοφ είναι αξιωματούχος της κυβέρνησης. Εκτός από τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ηγήθηκαν των επιτυχημένων προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να απεγκλωβίσει ομήρους από τη Γάζα και έχουν εμπλακεί σε συνομιλίες για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «πέρασαν σημαντικό χρόνο μακριά από τις οικογένειές τους, πληρώνοντας όλα τα έξοδά τους», για να προωθήσουν την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σε μια συνέντευξη πέρυσι μετά από μια σημαντική ανακάλυψη στις συνομιλίες για τη Γάζα, ο Κούσνερ είπε ότι η προσέγγισή του και του Γουίτκοφ στη διπλωματία βασιζόταν στο να είναι «άνθρωποι που ασχολούνται με τις συμφωνίες» και «καταλαβαίνουν τους ανθρώπους».

Πρόσθεσε ο Κούσνερ πως «Πολλοί από τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό είναι καθηγητές ιστορίας, επειδή έχουν μεγάλη εμπειρία ή διπλωμάτες. Είναι απλώς διαφορετικό να είσαι άνθρωπος που ασχολείται με τις συμφωνίες - απλώς ένα διαφορετικό άθλημα». Το Πακιστάν φαίνεται να μιμείται αυτήν την προσέγγιση.

Οι εργαζόμενοι του Τραμπ λομπίστες του Πακιστάν

Την περασμένη άνοιξη, το Πακιστάν προσέλαβε λομπίστες που κάποτε εργάζονταν για την οικογενειακή επιχείρηση του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Κιθ Σίλερ, του πρώην σωματοφύλακα του Τραμπ. Επίσης, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι που ωφέλησε και τις δύο χώρες, αποσπώντας μια δέσμευση από την Ουάσινγκτον να επενδύσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα ορυχείο χρυσού και χαλκού, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διάβρωσης της παγκόσμιας κυριαρχίας της Κίνας σε κρίσιμα ορυκτά.

Και μετά από μια ένοπλη σύγκρουση με την Ινδία πέρυσι, το Πακιστάν απέδωσε στον Τραμπ την διαβεβαίωση της κατάπαυσης του πυρός, μάλιστα τον πρότεινε για το Νόμπελ Ειρήνης, «σε αναγνώριση της αποφασιστικής διπλωματικής του παρέμβασης και της καθοριστικής του ηγεσίας».

Το Πακιστάν έλαβε επίσης την εύνοια του Τραμπ όταν συνέλαβε έναν κορυφαίο ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους. Τον Ιούνιο, ο στρατάρχης Syed Asim Munir, ο κορυφαίος στρατιωτικός ηγέτης του Πακιστάν, είχε ένα ιδιωτικό γεύμα στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ, αναπτύσσοντας μια προσωπική σχέση που βοήθησε στη βελτίωση των δεσμών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Συζήτησαν την οικονομική ανάπτυξη και τα κρυπτονομίσματα, μεταξύ άλλων θεμάτων, σύμφωνα με την πακιστανική κυβέρνηση. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι συζητήθηκε ωστόσο το θέμα των κρυπτονομισμάτων.

«Ο φυσικός τρόπος λειτουργίας του πακιστανικού στρατιωτικού κατεστημένου είναι ότι προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί στενά με τα αμερικανικά συμφέροντα», δήλωσε ο Hussain Nadim, πρώην αξιωματούχος του Πακιστάν που έχει υπηρετήσει ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο George Washington. Στην εποχή Τραμπ, πρόσθεσε, οι Πακιστανοί φαίνεται να έχουν ακολουθήσει μια πολιτική «κρυπτοδιπλωματίας».

Η συμμαχία του Πακιστάν με τον γιο του Γουίτκοφ

Το Πακιστάν σχημάτισε τη συμμαχία του με την World Liberty την περασμένη άνοιξη, όταν ο γιος του Στιβ Γουίτκοφ, Ζακ, ταξίδεψε στο Ισλαμαμπάντ για συναντήσεις που είχαν τα χαρακτηριστικά μιας κρατικής επίσκεψης. Με μια αμερικανική σημαία καρφιτσωμένη στο πέτο του, ο Ζακ Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό. Παρακολούθησε επίσης μια επίδειξη πυροτεχνημάτων με τους συνιδρυτές της εταιρείας του.

Ο γιος του Γουίτκοφ επέστρεψε στο Πακιστάν τον Ιανουάριο για να ανακοινώσει ένα νέο μνημόνιο, και με τη δέσμευση να συνεργαστεί με το Πακιστάν για την ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Ο Γουόσμαν, εκπρόσωπος της World Liberty, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν πληρώθηκε για τη συμφωνία. Ενώ τα ακριβή περιγράμματα της συνεργασίας είναι ασαφή, η εταιρεία δήλωσε ότι το Πακιστάν εξετάζει τρόπους χρήσης των stablecoins, ενός είδους κρυπτονομίσματος που εκδίδει η World Liberty, για την επεξεργασία διεθνών χρηματικών μεταφορών.

Ο Muhammad Aurangzeb, ο υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν, ήταν εκεί για την ανακοίνωση της συμφωνίας, έσφιξε το χέρι και πόζαρε για φωτογραφίες με τον γιο του Γουίτκοφ. Ένα μήνα αργότερα, ο Aurangzeb συναντήθηκε με τον πατέρα Γουίτκοφ στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ειρήνης, όπου η συμφωνία για το Roosevelt Hotel απογειώθηκε.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και η ομοσπονδιακή υπηρεσία

Το ακίνητο έκλεισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και άνοιξε ξανά για λίγο ως καταφύγιο μεταναστών. Τώρα, η πακιστανική κυβέρνηση θέλει να κατεδαφίσει το ξενοδοχείο για να αναπτύξει έναν νέο ψηλό πύργο και ζήτησε τη βοήθεια του ειδικού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ.

Η συμφωνία είναι μια μη δεσμευτική συνεργασία μεταξύ του Πακιστάν και της Γενικής Διοίκησης Υπηρεσιών (G.S.A), της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που συνήθως αγοράζει, κατασκευάζει και διαχειρίζεται χώρους γραφείων για άλλους οργανισμούς. Με ελάχιστο προηγούμενο για μια τέτοια συμφωνία, οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου πρόσφατα αμφισβήτησαν γιατί το Πακιστάν μπορεί να χρειαστεί τη βοήθεια της G.S.A. σε μια ιδιωτική επιχείρηση ακινήτων.

Η ρύθμιση «δεν βγάζει κανένα νόημα», δήλωσε ο βουλευτής Ρικ Λάρσεν, Δημοκρατικός από την Ουάσινγκτον, σε ακρόαση αυτόν τον μήνα. «Δεν είναι δουλειά της G.S.A. να το κάνει αυτό». Σε δήλωσή του στους New York Times, ο Ρικ Λάρσεν δήλωσε ότι «δεν είχε ακούσει ακόμη τίποτα από την G.S.A. που να εξηγεί ποιο πιθανό ενδιαφέρον θα μπορούσαν να έχουν για ένα ακίνητο που ανήκει στην κυβέρνηση του Πακιστάν».

Εκπρόσωπος της G.S.A., η Μαριάν Κόπενχέιβερ, δήλωσε ότι ο οργανισμός «είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξει τις διμερείς και εμπορικές σχέσεις» μεταξύ των δύο χωρών «εξερευνώντας ευκαιρίες για να διευκολυνθεί η ανακατασκευή» του ακινήτου. «Η κυβέρνηση του Πακιστάν προσέγγισε τον Ειδικό Απεσταλμένο Γουίτκοφ με την ευκαιρία να συνεργαστεί» σε ένα ακίνητο σε μια «πολύ ενδιαφέρουσα τοποθεσία», προσθεσε ένα άλλο μέλος, ο Φροστ.

Με τον Γουίτκοφ να στέκεται πίσω του, ο Φροστ υπέγραψε τη συμφωνία στην ειρηνευτική συνάντηση, μαζί με τον κ. Aurangzeb και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Shehbaz Sharif. Η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να ανακοινώσει τη συμφωνία στην ειρηνευτική συνάντηση, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επειδή θα παρευρίσκονταν αξιωματούχοι τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Πακιστάν.

Τα ασαφή βήματα

Τα επόμενα βήματα είναι ασαφή. Το Πακιστάν επιδιώκει να διατηρήσει μερίδιο στο ακίνητο, αλλά θέλει να το ανακατασκευάσει με έναν εταίρο, σύμφωνα με τον Muhammad Ali, πρόεδρο της επιτροπής ιδιωτικοποιήσεων της πακιστανικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη σε κυβερνητικό γραφείο στο Ισλαμαμπάντ, ο Ali δήλωσε ότι δεν γνώριζε εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να παραμείνει εμπλεκόμενη στο έργο, αλλά είπε ότι η συνεργασία με την G.S.A. ήταν «ένα μεγάλο πλεονέκτημα» που έδωσε στο Πακιστάν «περισσότερη αξιοπιστία».

Πρόσθεσε πως το Πακιστάν θα επιδιώξει επίσης να συνεργαστεί με κρατικά επενδυτικά ταμεία από τη Μέση Ανατολή και Αμερικανούς κατασκευαστές ακινήτων τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες. Η οικογενειακή επιχείρηση ακινήτων του Τραμπ είχε συζητήσεις πριν από χρόνια σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για το ξενοδοχείο, αλλά δεν έχει συμμετάσχει σε καμία πρόσφατη συνομιλία με το Πακιστάν ή τον Γουίτκοφ σχετικά με το ακίνητο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η οικογενειακή επιχείρηση ακινήτων του Γουίτκοφ δήλωσε επίσης ότι δεν είχε καμία εμπλοκή και ως εκ τούτου δεν είχε κανένα σχόλιο.

Τώρα το Πακιστάν είναι ο διαμεσολαβητής «ειρήνης» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σε μια ανάρτησή του την Τρίτη, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν προσφέρθηκε να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, «προς το συμφέρον της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής».

Με πληροφορίες των NYT