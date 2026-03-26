Φοβούνται μια συμφωνία με το Ιράν που θα αφήσει την περιοχή λιγότερο σταθερή.

Καθώς οι ΗΠΑ κάνουν κάποιες αρχικές προσεγγίσεις για μια συμφωνία με Ιράν- σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ- οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στον Περσικό Κόλπο, που αρχικά ήταν διστακτικές για τον πόλεμο, φοβούνται μια βιαστική διευθέτηση της σύγκρουσης που θα αφήσει την περιοχή λιγότερο σταθερή σε σύγκριση με πριν από ένα μήνα, λένε αξιωματούχοι και αναλυτές που μίλησαν στην Washington Post.

Παρά το σφυροκόπημα από τις αμερικανικές και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για σχεδόν ένα μήνα, ο πόλεμος δεν κατάφερε να ανατρέψει το καθεστώς. Αντίθετα, φαίνεται να έκανε την ηγεσία στην Τεχεράνη ακόμα πιο σκληροπυρηνική και ανυποχώρητη.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν για ένα αποφασιστικό τέλος του πολέμου, με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με άτομο που έχει ενημερωθεί για το θέμα και τρεις αξιωματούχους που εμπλέκονται στις υποθέσεις της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στη Washington Post.

Αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε σοβαρούς περιορισμούς στα πυραυλικά και πυρηνικά προγράμματα, όπως και για εκείνο των drones, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν δείξει ότι θα υποστηρίξουν μια κλιμακούμενη στρατιωτική εκστρατεία, με στόχο την άσκηση πίεσης για να γίνουν παραχωρήσεις στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, δύο Ευρωπαίοι και ένας Άραβας.

«Δεν ζητούν από τον Τραμπ να κλιμακώσει τον πόλεμο αμέσως, αλλά να δημιουργήσει τις συνθήκες για έναν αξιοπρεπή συνομιλητή στην άλλη πλευρά του Κόλπου, όταν τελειώσει η σύγκρουση», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος που έχει τακτική επαφή με τις μοναρχίες του Περσικού.

Στην αρχή του πολέμου, κάποιοι αξιωματούχοι του Κόλπου εμφανίζονταν πιο σίγουροι για την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος. Αλλά, έχοντας δει τον περιορισμένο αντίκτυπο των σφοδρών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στη θέση της ιρανικής κυβέρνησης, οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στην περιοχή ελπίζουν τώρα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά της Τεχεράνης, λένε αξιωματούχοι και αναλυτές.

«Θέλουν ένα ταπεινό Ιράν», δήλωσε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Υπάρχει σχεδόν ομοφωνία ανάμεσα στα Αραβικά κράτη του Κόλπου σε αυτό τον στόχο, συμπλήρωσε. Το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν υποστηρίζουν τις θέσεις της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά έχουν αποφύγει να ασκήσουν ενεργά πιέσεις στη διοίκηση Τραμπ, πρόσθεσε. Η μόνη εξαίρεση είναι το Ομάν, που παραμένει αντίθετο στον πόλεμο με το Ιράν και συνεχίζει να υποστηρίζει την Τεχεράνη. «Είναι σαν δικηγόρος της Τεχεράνης», σχολίασε.

Αξιωματούχοι της περιοχής λένε πως τα μηνύματα που ακούνε από το Ιράν δείχνουν πως η χώρα δεν είναι πρόθυμη να συμφωνήσει στους επιθυμητούς περιορισμούς για τα προγράμματα πυραύλων και drones. Ο τερματισμός της σύγκρουσης τώρα, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις, θα ενθάρρυνε περισσότερο τις ιρανικές επιθέσεις, συμφωνούν Άραβες αξιωματούχοι.

«Το Ιράν πιστεύει ότι νικάνε» και μια συμφωνία για κατάπαυση πυρός τώρα θα δημιουργούσε ένα προηγούμενο πως η Τεχεράνη μπορεί να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον γειτονικών κρατών και να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, για να ασκήσει πιέσεις στο μέλλον, κατά την άποψη ενός εκ των Αράβων αξιωματούχων.

Άλλοι αξιωματούχοι της περιοχής ανησυχούν επίσης πως οι οργανώσεις που υποστηρίζει το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, θα μπορούσαν να ενδυναμωθούν αν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν σε κατάπαυση πυρός τώρα, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Με τη σύγκρουση να συνεχίζεται, κάποιοι αρχίζουν να υποστηρίζουν την άμεση στρατιωτική εμπλοκή. «Η επιλογή της διπλωματίας συνεχίζει να ισχύει, αλλά αυτό το παράθυρο κλείνει μέρα με τη μέρα», σχολίασε ο Μοχάμεντ Μπαχαρούν, γενικός διευθυντής του Dubai Public Policy Research Center.

Από την οπτική γωνία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο πόλεμος πρέπει να προχωρήσει όπως η αντιμετώπιση της γάγγραινας, επεσήμανε. «Καταβάλλεις όλη την προσπάθεια για να την αντιμετωπίσεις και να αποφύγεις τον ακρωτηριασμό. Αλλά αν αντιμετωπίζεις μια επέκταση, τότε πρέπει να ακρωτηριάσεις», εξήγησε.

