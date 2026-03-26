«Πηγή χάους εδώ και πολλά χρόνια το Ιράν», δήλωσε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Οι σχέσεις της Τεχεράνης με τη Μόσχα δεν είναι κάτι καινούργιο, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενώ αναφέρθηκε και στην απειλή που αποτελεί το Ιράν για τους συμμάχους.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους προμηθευτές βασικού εξοπλισμού που χρειάζεται η Ρωσία για να συνεχίσει και να ενισχύσει τις ενέργειές της στο πλαίσιο του αδικαιολόγητου πολέμου που έχει εξαπολύσει κατά της Ουκρανίας», συμπλήρωσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης του ΝΑΤΟ, για το 2025.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή που το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αντιπροσωπεύει για τους συμμάχους. Αυτό που κάνουν σήμερα οι ΗΠΑ είναι να μειώνουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητές του», είπε και αναφερόμενος στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων, σημείωσε την επίθεση στη βρετανο-αμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία. «Το λογικό συμπέρασμα είναι ότι το Ιράν διαθέτει πλέον όλο και πιο επικίνδυνες δυνατότητες για τους συμμάχους. Το θετικό είναι ότι το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό των συμμάχων», πρόσθεσε.

Η θέση του ΝΑΤΟ για το Ιράν ήταν πάντα σαφής, επεσήμανε και τόνισε ότι η κατοχή πυρηνικής ή πυραυλικής ικανότητας από μέρους της Τεχεράνης αποτελεί απειλή, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για την Ευρώπη. «Το Ιράν αποτελεί πηγή χάους για την περιοχή και τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε και συμπλήρωσε πως αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ είναι να αποδυναμώνουν αυτή την ικανότητα. Παρότι είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν διαφορετικές φωνές, σε ό,τι αφορά τη μη αποδοχή της κατοχής πυρηνικής και πυραυλικής ικανότητας από το Ιράν, «όλοι συμφωνούμε» τόνισε.

«Υπάρχει κάποια απογοήτευση απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι χρειάστηκαν χρόνο για να ανταποκριθούν στο αίτημά του όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης στις θαλάσσιες οδούς», σχολίασε, όταν ρωτήθηκε για την ενόχληση του Ντόναλντ Τραμπ, σε ό,τι αφορά στη στάση των Ευρωπαίων μετά το αίτημα του Αμερικανού προέδρου για τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ