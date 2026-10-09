Ένα σύντομο ιστορικό ταξίδι στον τόπο όπου η Δημοκρατία απέκτησε φωνή.

Με αφορμή την πρόσφατη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, το UP STORIES παρουσιάζει ένα νέο οπτικοακουστικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς χώρους της Αθήνας και της παγκόσμιας Δημοκρατίας.

Μέσα από εντυπωσιακές εναέριες λήψεις και αφήγηση από τον ίδιο τον ιστορικό λόφο, με φόντο την Ακρόπολη, το UP STORIES αναδεικνύει τη σημασία της Πνύκας στην αρχαιότητα, όταν χιλιάδες Αθηναίοι πολίτες συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το μέλλον της πόλης τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος το 2016 είχε προγραμματίσει να εκφωνήσει ομιλία από την Πνύκα, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας.

Ένα σύντομο ιστορικό ταξίδι στον τόπο όπου η Δημοκρατία απέκτησε φωνή και ο οποίος, 2.500 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο.

{https://www.youtube.com/watch?v=R9Zn594obJE}