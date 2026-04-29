Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Χριστόφορου Λινού από τον Οκτώβριο του 2025 δεν υπάρχει καμία φύλαξη.

Χωρίς αστυνομικούς έμεινε μετά την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη το Πρωτοδικείο της Αθήνας, στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου!!!. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός με αφορμή το περιστατικό με τον 89χρονο, ο οποίος μπήκε ανενόχλητος, κρατώντας καραμπίνα, στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου όπου άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι και στη συνέχεια να διαφύγει για να συλληφθεί τελικά μετά από ώρες στην Πάτρα.

Ο κ. Λινός προσπαθώντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα και να διαψεύσει τα δημοσιεύματα του Τύπου που ρίχνουν ευθύνες στη διοίκηση του Πρωτοδικείου για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, πετάει το μπαλάκι στην Αστυνομία!!! Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και τη μεταφορά μεγάλου μέρους των υπηρεσιών του πρώην Ειρηνοδικείου στο Πρωτοδικείο, αυξήθηκαν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο όχι μόνο δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα αλλά ακόμη και τα φυλάκια που είχαν εγκατασταθεί με συσκευές X-Ray στις εισόδους της Δέγλερη και της Λουκάρεως τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα από χρόνια, ουδέποτε λειτούργησαν. Στο αίτημα του Πρωτοδικείου να διατεθεί τουλάχιστον πεζή αστυνομική δύναμη, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέθεσε δύο αστυνομικούς! Από αυτούς ο ένας μάλιστα ήταν δικαστικός αστυνομικός ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωσή της Ένωσης τους, δεν είναι καν εκπαιδευμένος. Και αυτοί όμως δεν παρέμειναν για πολύ καθώς αρχικά αποσύρθηκε ο ένας και τελικά τον Οκτώβριο του 2025 έφυγε και ο δεύτερος. Από τότε μέχρι και σήμερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, δεν έχουν αντικατασταθεί!!!

Με βάση αυτά τα στοιχεία ο κ. Λινός καταλήγει πως δεν ήταν δική του επιλογή να μην υπάρχουν μέτρα ασφαλείας η ελλιπής στους χώρους του Πρωτοδικείου, μετακυλίοντας την ευθύνη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που παρά τα αιτήματα του, δεν έχει διαθέσει το αναγκαίο αστυνομικό δυναμικό, αν και ο σχετικός εξοπλισμός υπάρχει.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Λινός αναφέρει επί λέξει:

«Σχετικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες, 28.4.2026, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ειδικότερα στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν τέσσερις Δικαστικοί Υπάλληλοι εν ώρα καθήκοντος, επισημαίνονται τα εξής: Από τις 16.9.2024 και ως συνέπεια της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, μεγάλο μέρος του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου μεταστεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Το γεγονός αυτό είχε ως φυσική συνέπεια τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των Δικαστών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί καθημερινά και συνακόλουθα την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας του χώρου. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου, ήδη από τις 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως -και από ετών εγκαταλελειμμένων- φυλακίων, με την τοποθέτηση σε αυτά συσκευών X-Ray, αλλά και τη λήψη έτερων μέτρων ασφαλείας.

Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο ευλόγως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αμέσως, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ζήτησε την παρουσία στο χώρο έστω πεζής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση. Πράγματι, στη συνέχεια διατέθηκαν δύο Αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας Αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας Δικαστικός Αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν και από τον Οκτώβριο του 2025 αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους, χωρίς έκτοτε να αντικατασταθούν από άλλους. Στη συνέχεια και αφού μετά από σχετικές ενέργειες και αιτήματα της Διοίκησης του Πρωτοδικείου ολοκληρώθηκε, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στα δύο προαναφερόμενα φυλάκια, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, εκείνα δεν επανδρώθηκαν έως σήμερα με το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, από την παράθεση των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αντιθέτως και ατυχέστατα διατυπώθηκε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά και σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων.

Τέλος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή του να εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή του στις Δικαστικές Υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, αλλά και να εξάρει την αφοσίωση, τόσο αυτών όσο και του συνόλου των Δικαστικών Υπαλλήλων του Δικαστηρίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Χρυσοχοΐδης: Κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους

Σε υψηλούς τόνους πάντως μίλησε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός μιλώντας στο Action 24 τόνισε ότι υπήρξαν κενά ασφαλείας. «Χρόνια φωνάζουμε και δεν ασχολείται κανείς. Κάποιοι πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ αναζητούσα όλη μέρα να γινόταν γρηγορότερα η σύλληψή του».

Και συνέχισε ο υπουργός: «Ήταν σχιζοφρενής και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Μπήκε σε μια δημόσια υπηρεσία τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο πόδι και πήγε με ένα ταξί στο Ειρηνοδικείο. Δεν φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες στην Ελλάδα και δεν υπάρχει λόγος σε μια χώρα τόσο ήσυχη να αλλάξει αυτό, αλλά μπήκε στο Ειρηνοδικείο και κακώς χωρίς κανέναν έλεγχο. Υπάρχουν και οι επικίνδυνοι άνθρωποι».