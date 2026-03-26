Ανοιξιάτικη ημέρα η σημερινή με καλές καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον Κλέρχο Μαρουσάκη.

Καλός θα είναι ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Όπως είπε ο μετεωρολόγος του OPEN, η χώρα παίρνει μία «ανάσα» από τα συνεχή κύματα κακοκαιρίας, τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, για αυτές τις κακοκαιρίες ευθύνεται το «ατμοσφαιρικό βουνό», το οποίο έχει δημιουργηθεί στη δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα τα κύματα κακοκαιρίας να κατεβαίνουν νοτιότερα και να επηρεάζουν τη χώρα μας.

Ο καιρός σήμερα

Ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Αδριατική αναμένεται να μας απασχολήσει από σήμερα το βράδυ. Ενώ η σημερινή ημέρα θα χαρακτηρίζεται από ανοιξιάτικες συνθήκες, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από το απόγευμα, με φαινόμενα που θα φέρουν έντονες βροχές και καταιγίδες.

Σήμερα ο καιρός ξεκινά με ήπιες διαθέσεις. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, εκτός της Κρήτης όπου θα υπάρχουν συννεφιές. Στα δυτικά τμήματα της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το βράδυ και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, σηματοδοτώντας την έναρξη της κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Αύριο, ωστόσο, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, ενώ από το βράδυ υπάρχει πιθανότητα βροχών.

Επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει αύριο το πρωί με βροχές και καταιγίδες στη δυτική Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Όσο περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η ανατολική Μακεδονία, καθώς και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος. Το βράδυ, η κακοκαιρία θα φτάσει στο ανατολικό Αιγαίο.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα φέρει και χιονοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται αύριο το πρωί στη δυτική Ελλάδα, ενώ το βράδυ θα πλήξουν με σφοδρότητα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, στις περιοχές αυτές να σημειωθούν και μικροπλημμύρες.

Το Σάββατο θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα, αλλά γρήγορα θα σημειωθεί νέα επιδείνωση στην περιοχή της Κρήτης και του ανατολικού-νοτιοανατολικού Αιγαίου, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως σε περιοχές όπως η Κρήτη, οι νότιες Κυκλάδες και νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ενώ από την Τρίτη θα επηρεάσει τη χώρα μας ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Από τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

