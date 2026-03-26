Συνολικά έντεκα πλοία υπό ελληνική σημαία βρίσκονταν εντός της λεκάνης του Περσικού Κόλπου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία πλοίων υπό ελληνική σημαία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θαλάσσιες αυτές ζώνες θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία καταγραφής ναυτιλιακής κίνησης, συνολικά έντεκα πλοία υπό ελληνική σημαία βρίσκονταν εντός της λεκάνης του Περσικού Κόλπου, δηλαδή σε μία από τις πιο ευαίσθητες ενεργειακά και στρατηγικά θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη.

Παράλληλα, ένα ακόμη πλοίο υπό ελληνική σημαία εντοπίστηκε στον Κόλπο του Ομάν, σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Η παρουσία ελληνόκτητων πλοίων τόσο κοντά στο συγκεκριμένο σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και οποιαδήποτε ένταση ή περιορισμός της ναυσιπλοΐας επηρεάζει άμεσα τόσο τη διεθνή ναυτιλία όσο και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Στη λεγόμενη «φλεγόμενη ζώνη» της Μέσης Ανατολής βρίσκονται συνολικά 134 πλοία ελληνικών συμφερόντων, την ώρα που η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιείται υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου και γεωπολιτικής έντασης. Την ίδια στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται έντονος συνωστισμός πλοίων, καθώς περίπου 1.100 πλοία όλων των εθνικοτήτων πλέουν στον Περσικό Κόλπο και τις γύρω θαλάσσιες ζώνες, σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research.

Η αυξημένη παρουσία πλοίων αποδίδεται κυρίως στην επιφυλακτικότητα των ναυλωτών και στην ανάγκη παροχής πρόσθετων εγγυήσεων ασφαλείας πριν από τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει συμφόρηση και καθυστερήσεις στη ναυσιπλοΐα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές της εβδομάδας καταγράφηκε η έξοδος μόλις δέκα δεξαμενόπλοιων από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ, συνολικής χωρητικότητας περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών, όταν σε μια τυπική εβδομάδα διέρχονταν περίπου 250 δεξαμενόπλοια με συνολική χωρητικότητα 300 εκατομμυρίων βαρελιών. Σύμφωνα με την Clarksons, περίπου οι μισές από αυτές τις διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν από «μη συμβατικά» πλοία, υπονοώντας πλοία ιρανικών συμφερόντων.

Παράλληλα, η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα και στη Διώρυγα του Σουέζ, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα πλοία να επιλέγουν τη διαδρομή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει τον δείκτη ton-miles παγκοσμίως κατά 6% έως 10%, καθώς οι μεγαλύτερες αποστάσεις δεσμεύουν περισσότερη μεταφορική χωρητικότητα.

