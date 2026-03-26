Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη, μετά τα μηνύματα από το Ιράν ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, την ώρα που η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από ανώτατους αξιωματούχους στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 91,88 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,56 δολαρίων ή 1,73%. Το Μπρεντ κινείται επίσης ανοδικά, φτάνοντας τα 104,04 δολάρια, με κέρδη 1,82 δολάρια ή 1,78%.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών μέσω διαμεσολαβητών δεν σημαίνουν ότι υπάρχουν άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη προτίθεται να απορρίψει πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αντ’ αυτού τους δικούς της όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι τελευταίες δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δίνουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, παρά το γεγονός ότι το Ιράν αρνείται ότι υπάρχουν απευθείας συνομιλίες. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ανέφερε επίσης ότι απέσυρε προηγούμενες απειλές για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές λόγω του ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας TD Securities εκτιμούν ότι το πρόσφατο σοκ στις τιμές του πετρελαίου δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σε επιθετική αντίδραση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αν και οι αγορές έχουν αρχίσει να προεξοφλούν τον κίνδυνο αυξήσεων επιτοκίων λόγω αυξημένων πληθωριστικών προσδοκιών, η τράπεζα εκτιμά ότι η Fed πιθανότατα θα διατηρήσει στάση αναμονής, με την ηγεσία της να εξακολουθεί να προσανατολίζεται προς μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την TD Securities, η Fed θα αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό σοκ, εφόσον οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμείνουν σταθερές και δεν εμφανιστούν δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις.