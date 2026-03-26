Πιθανότερο σενάριο είναι η αύξηση να φτάσει το 4,5%-5,5%, που σημαίνει ότι ο μισθός από 880 ευρώ θα αυξηθεί στα 920-930 ευρώ.

Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την έκτη κατά σειρά από το 2022, αναμένεται να εισηγηθούν σήμερα, Τετάρτη 26 Μαρτίου 2026, στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια κίνηση που η κυβέρνηση εντάσσει στο ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νέα αναπροσαρμογή, που θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026 και έχει διαμορφωθεί με γνώμονα, αφενός, τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, τον σταθερό στόχο ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ έως το 2027.

Ισχυρό παραμένει το σενάριο για αύξηση του κατώτατου μισθού 4,5%-5,5%, που σημαίνει ότι ο μισθός από 880 ευρώ θα αυξηθεί στα 920-930 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 575.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν έναν στους τέσσερις μισθωτούς. Παράλληλα, έχει έμμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, όπου ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό.

Η αύξηση περίπου των 50 ευρώ που θα ανεβάσει τον κατώτατο από τα 880 στα 930 ευρώ (μεικτά), θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου επηρεάζοντας όχι μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί λειτουργεί, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου. Με τη μισθοδοσία Απριλίου θα φανούν στους λογαριασμούς των μισθωτών οι αυξήσεις σε μισθό και τριετίες.

Πρακτικά, η αύξηση στον κατώτατο μισθό αφορά, κυρίως, το Δημόσιο, καθώς θα σημάνει αυτόματες αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 750.000 μόνιμων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό αμείβονται περίπου 500.000 εργαζόμενοι.

Οι ωφελούμενοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ περισσότεροι, καθώς ο κατώτατος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για 20 επιδόματα, με κυριότερα το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, το εποχικό επίδομα, τα επιδόματα μαθητείας, επίσχεσης, γονικής άδειας κ.λπ.

Με αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ:

Το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει στα 570,78 ευρώ από 540 ευρώ που είναι σήμερα.

θα ανέλθει στα 570,78 ευρώ από 540 ευρώ που είναι σήμερα. Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας θα αυξηθεί στα 930 ευρώ, καθώς είναι ισοδύναμη με τον κατώτατο μισθό.

Το επίδομα γονικής άδειας θα ανέλθει στα 930 ευρώ, καθώς και αυτό ισούται με τον κατώτατο μισθό.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η επιλογή μιας μετριοπαθούς αύξησης αποσκοπεί στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι μια μεγαλύτερη αύξηση θα μπορούσε να μετακυλιστεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Από τα υπομνήματα που κατατέθηκαν προκύπτει ότι η πλειονότητα των φορέων προκρίνει μια μετριοπαθή αύξηση. Οι περισσότερες εισηγήσεις κινούνται σε ένα εύρος από 2,5% έως 5%, ωστόσο το ποσοστό του 4% φαίνεται να λειτουργεί ως σημείο σύγκλισης ανάμεσα στις διαφορετικές προτάσεις.

Μια αύξηση της τάξης του 4,5% μεταφράζεται περίπου σε 40 ευρώ μηνιαίως, ένα ποσό που θεωρείται ότι μπορεί να στηρίξει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων χωρίς να δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στις επιχειρήσεις. Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται, η τελική αύξηση αναμένεται να κινηθεί κοντά σε αυτά τα επίπεδα.