Ο χουντικός ύμνος προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με άπαντες τους παρευρισκόμενους να ζητούν εξηγήσεις για την αστοχία παραμονές εθνικής επετείου.

Παρατράγουδα σημειώθηκαν σήμερα στην καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στην Ελευσίνα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενόψει της αυριανής επετείου της 25ης Μαρτίου. Ο σάλος προκλήθηκε όταν κατα τη διάρκεια του τελετουργικού ακούστηκε, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, απόσπασμα του ύμνου της χούντας. Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από τους παριστάμενους και την δημοτική αρχή που με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδικάζει το συμβάν και ενημερώνει ότι έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να δοθούν εξηγήσεις από την εταιρεία που είχε αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης.

Στην ανάρτηση σημειώνεται κατηγορηματικά ότι το γεγονός καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Παράλληλα εκφράζεται ο αποτροπιασμός για το περιστατικό, ακόμα και αν η μετάδοση διακόπηκε έγκαιρα από τους παρόντες στην αρχή της τελετής.

Οι δημότες και όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση εκφράζουν ανοιχτά την δυσαρέσκειά τους για το ατυχές συμβάν και θέτουν τον Δήμο προ των ευθυνών του. Χαρακτηριστικό το σχόλιο όπου τονίζεται ότι «Τι

Η καταδίκη είναι δεδομένη, αλλά δεν αρκεί. Δεν μπορεί ένα τέτοιο περιστατικό να αποδίδεται μόνο σε "τεχνικό λάθος"!Ως Δήμος έχετε την ευθύνη της διοργάνωσης και του ελέγχου και αυτό που συνέβη είναι άλλο ένα σοβαρό θεσμικό ολίσθημα και απαιτεί ξεκάθαρη ανάληψη ευθύνης και όχι μετακύλιση σε τρίτους!»

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας

Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή . Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής . Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης .

