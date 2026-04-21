Η φωτογραφία που επέλεξε η Ντόρα Μπακογιάννη για να αναφερθεί στην επέτειο της 21ης Απριλίου του 1967.

Σε συμβολική ανάρτηση για την επέτειο του Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 προχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη, επιλέγοντας να αναδείξει μια εικόνα με ισχυρό ιστορικό και πολιτικό φορτίο.

Η βουλευτής δημοσίευσε στιγμιότυπο από τη σύλληψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, εστιάζοντας στη «σπασμένη πόρτα» . Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο στοιχείο «δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο», αλλά αποτυπώνει μια εποχή κατά την οποία η δημοκρατία καταλύθηκε και οι ελευθερίες καταπατήθηκαν.

Στο μήνυμά της, η ίδια υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι η ιστορική μνήμη συνιστά διαρκή υποχρέωση.

Καταλήγοντας, η Ντόρα Μπακογιάννη τονίζει ότι η μνήμη πρέπει να μετατρέπεται σε ευθύνη, προκειμένου να διασφαλιστεί πως «η δημοκρατία δεν θα σπάσει ποτέ ξανά».

Η ανάρτηση Μπακογιάννη

