Τροποποιήσεις δρομολογίων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την 25η Μαρτίου.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα αλλά και αύριο στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των παρελάσεων της 25ης Μαρτίου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ:

Απαγορεύεται η στάση & στάθμευση την 24-3-2026 και την 25-3-2026, καθ’ όλο το 24ώρο στις κατωτέρω οδούς:

Λ. Δημοκρατίας, από το ύψος του στρατοπέδου «301 Ε.Β.» έως το ύψος της συμβολής με τον παράδρομο της Λ. Κηφισού.

Παράδρομος Λ. Κηφισού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λένορμαν.

Παράδρομος Λ. Κηφισού και στην πάροδο αυτού , στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Παπακυριαζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό – Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ Τρίτη και Τετάρτη (24-25 Μαρτίου) σε Μετρό και Τραμ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης