Ανάρτηση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέτειο της 21ης Απριλίου.

Σε μήνυμά του για την επέτειο της 21ης Απριλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επιβολή της δικτατορίας το 1967, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διαρκούς προάσπισης της Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, πριν από 59 χρόνια «επίορκοι αξιωματικοί κατέλυσαν τη Δημοκρατία», επιβάλλοντας ένα καθεστώς επταετούς τυραννίας που άφησε βαθιά τραύματα στη χώρα. Σήμερα, τόνισε, η Ελλάδα τιμά όσους αντιστάθηκαν στη χούντα, ενώ ταυτόχρονα απαντά σε εκείνη την περίοδο μέσα από τη μακρύτερη φάση ομαλότητας και προόδου στη σύγχρονη ιστορία της.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τα εσωτερικά προβλήματα που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν, η χώρα συνεχίζει την πορεία της προς τα εμπρός. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, επισημαίνοντας ότι σύγχρονες απειλές αποτελούν ο λαϊκισμός, η παραπληροφόρηση και η δημαγωγία.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της σταθερότητας, με στόχο μια καλύτερη προοπτική για όλους τους πολίτες. Όπως ανέφερε, προτεραιότητες παραμένουν η Δικαιοσύνη, η ανάπτυξη, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, ο εκσυγχρονισμός και η κοινωνική συνοχή, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση μιας «περήφανης Ελλάδας του 2030», μέσα από γνώση, σχέδιο και τόλμη.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Πριν από 59 χρόνια, τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, επίορκοι αξιωματικοί κατέλυσαν τη Δημοκρατία, εγκαθιστώντας μια επταετή τυραννία που άφησε βαθιές πληγές στον τόπο. Σήμερα η πατρίδα τιμά εκείνους που αντιστάθηκαν στη χούντα. Και απαντά σε εκείνη την οδυνηρή εμπειρία, βιώνοντας και αξιοποιώντας την πιο μακρά περίοδο ομαλότητας και προόδου στη σύγχρονη Ιστορία μας.

Παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον και τα εσωτερικά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν, η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Γνωρίζοντας, όμως, καλά ότι τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους.

Στη σκοτεινή επέτειο, λοιπόν, αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους. Στον δρόμο της ενότητας και της σταθερότητας. Της Δικαιοσύνης και της ανάπτυξης. Της Ευρώπης, του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής συνοχής. Σε μία προσπάθεια να ξεπερνούμε λάθη και αστοχίες. Ώστε με γνώση, σχέδιο και τόλμη να χτίζουμε, μέρα με την ημέρα, την περήφανη Ελλάδα του 2030.