Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει αναφορά στις πόλεις όπου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις μαθητικές παρελάσεις.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρεται στους τυχερούς και στους άτυχους της παρέλασης. Συγκεκριμένα, ο καιρός θα ευνοήσει τις μαθητικές παρελάσεις στις πόλεις: Θεσσαλονίκη , Σέρρες, Αλεξανδρούπολή, Ξάνθη , Κατερίνη ,Καβάλα , Ιωάννινα, Κομοτηνή Κοζάνη, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Πύργος, Καλαμάτα κ.α ενώ βροχές αναμένονται σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

«Οι τυχεροί και οι άτυχοι της παρέλασης...»

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός ανήμερα της εθνικής μας εορτής :

Βροχές στα ανατολικά και νότια με τους βοριάδες στα 8 μποφόρ να προκαλούν μεγαλύτερη την αίσθηση της ψύχρας.

Αρκετή ηλιοφάνεια στα δυτικά και βόρεια, με υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Με βροχές σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Με ψιλόβροχο μέχρι το μεσημέρι (οριακά στις παρέλασεις) στην στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας, και στις μαθητικές παρελάσεις σε Αττική, Εύβοια ,Λιβαδειά, Βόλο κ.α

