Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ανήμερα της εθνικής εορτής για την 25η Μαρτίου, αύριο Τετάρτη, θα διεξαχθεί με όλες τις τιμές στην Αθήνα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επανάσταση του 1821. Οι εορτασμοί για την φετινή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης θα κορυφωθούν με τη στρατιωτική παρέλαση που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στο Σύνταγμα με τις ένοπλες δυνάμεις να παρελαύνουν τιμώντας τους αγώνες των προγόνων μας για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της Ελλάδας. Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για την Στρατιωτική Παρέλαση - Πού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 14.00΄ ώρα της Δευτέρας 23-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25-3-2026, στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 12.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026 έως την 19.30΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω Λεωφόρους,

Πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 έως πέρατος των εκδηλώσεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις κατωτέρω οδούς:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στην οδό Ανθ/γου Στ.

Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς - Οι αλλαγές των δρομολογίων σε ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ

Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8:00 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση. Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ: