Η «καρδιά» της μετάδοσης θα βρίσκεται στο Σύνταγμα.

Με σύγχρονα μέσα και τεχνολογία αιχμής, η ΕΡΤ έχει σχεδιάσει μια πολυεπίπεδη, υψηλών προδιαγραφών τηλεοπτική κάλυψη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης της 25ης Μαρτίου.

Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 11:00, από το Σύνταγμα, ενώ εκτενή αποσπάσματα θα προβληθούν και από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.

Τη μετάδοση της παρέλασης θα παρουσιάσουν ο επί δεκαετίες διαπιστευμένος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συντάκτης της ΕΡΤ3, Νίκος Λαδιανός, και ο έμπειρος δημοσιογράφος του ΕΡΤNEWS, Αλέξανδρος Λαχανάς. Επίσης, στα μικρόφωνα θα βρίσκεται και η υπολοχαγός Πεζικού, Χρύσα Καραβασίλη.

Ο σχεδιασμός της κάλυψης έγινε σε συνεργασία των ομάδων παραγωγής του ΕΡΤNEWS και της ΕΡΤ3, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια γεγονότα.

Για την τηλεοπτική κάλυψη θα αναπτυχθούν δύο μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων, με συνολικά 34 κάμερες –εκ των οποίων πέντε ασύρματες– καθώς και τέσσερα drones, προσφέροντας δυναμικές λήψεις και πανοραμική κάλυψη.

Η «καρδιά» της μετάδοσης θα βρίσκεται στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται ζωντανές συνδέσεις από κομβικά σημεία υψηλού συμβολισμού, όπως ο Λυκαβηττός (κανονιοβολισμοί) και η Ακρόπολη, με συνδυασμό σταθερών καμερών και εναέριων λήψεων.

Η ΕΡΤ θα μεταφέρει στους τηλεθεατές εικόνες από:

Την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα (Rafale, Mirage)

Tην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο (F-16)

Tην Ελευσίνα (μεταγωγικά αεροσκάφη)

Την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα (Phantom)

Το Τατόι (ιστορικά αεροσκάφη)

Τα Μέγαρα (ελικόπτερα)

Tον Πειραιά, με πλάνα από μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και εναέρια κάλυψη με drone

Επίσης, μοναδική εμπειρία θέασης θα προσφέρουν στους τηλεθεατές φορητές ασύρματες κάμερες, τοποθετημένες σε συστοιχία Patriot, σε άρμα μάχης, καθώς και σε κράνη στελεχών που θα παρελάσουν.

Παράλληλα, ειδικά τοποθετημένες κάμερες σε ελικόπτερα Chinook και NH90 θα καταγράφουν τη δράση τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό των πτητικών μέσων.