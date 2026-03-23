Μαγειρέψτε τον αγαπημένο παραδοσιακό μπακαλιάρο στο φούρνο για ένα πιο ελαφρύ αποτέλεσμα!

Για όσους θέλουν να απολαύσουν τον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου χωρίς την απαιτητική διαδικασία του τηγανίσματος υπάρχει μια έξυπνη λύση που συνδυάζει γεύση και πιο ελαφρύ αποτέλεσμα. Η βασική ιδέα είναι να πετύχετε την τραγανή υφή του τηγανητού, χρησιμοποιώντας τον φούρνο. Αφού ξαλμυρίσετε τον μπακαλιάρο και τον κόψετε σε μερίδες, στεγνώστε καλά τα φιλέτα με απορροφητικό χαρτί. Στη συνέχεια, περάστε τα κομμάτια ελαφρώς από αλεύρι ή ένα ελαφρύ κουρκούτι και πασπαλίστε τα με τριμμένη φρυγανιά, ώστε να καλυφθεί η επιφάνειά τους.

Τοποθετήστε τα σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή κρούστα. Αν θέλετε ακόμη πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορείτε στα τελευταία λεπτά να ενεργοποιήσετε το γκριλ. Με αυτόν τον τρόπο, ο μπακαλιάρος γίνεται τραγανός εξωτερικά και ζουμερός εσωτερικά, θυμίζοντας τηγανητό, αλλά με σημαντικά λιγότερες θερμίδες και λιπαρά. Συνοδεύστε με σκορδαλιά σε μέτρια ποσότητα για ένα ισορροπημένο και παραδοσιακό γεύμα. Εξάλλου η λύση στο φούρνο δίνει και λιγότερες θερμίδες. Ο ψητός μπακαλιάρος έχει μόλις 150 θερμίδες σε μια μερίδα, ενώ ο τηγανητός περιέχει αρκετές περισσότερες θερμίδες, γύρω στις 400 θερμίδες!

Η συνταγή για μπακαλιάρο στο φούρνο με κρούστα



1 κιλό μπακαλιάρος σε φιλεταρισμένα κομμάτια

½ φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά

¼ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

½ φλιτζάνι αλεύρι

2 αυγά

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνουμε αλουμινόχαρτο σε ένα ταψί και το αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ξεπλένουμε τον μπακαλιάρο, αφαιρούμε τα κόκκαλα και στεγνώνουμε καλά τα φιλέτα με χαρτί κουζίνας. Σε ένα πιάτο, προσθέτουμε την τριμμένη φρυγανιά, το σκόρδο σε σκόνη, αλάτι, πάπρικα και ανακατεύουμε καλά. Τοποθετούμε το αλεύρι σε ένα δεύτερο πιάτο, και τα αυγά χτυπημένα σε ένα τρίτο, βαθύ πιάτο. Βουτάμε το κάθε φιλέτο στο αλεύρι και μετά στα χτυπημένα αυγά. Αφήνουμε ό,τι περισσεύει να στάξει, και βουτάμε εν συνεχεία στο μείγμα της τριμμένης φρυγανιάς. Τοποθετούμε τα έτοιμα παναρισμένα φιλέτα στο ταψί. Απλώνουμε με ένα πινέλο ελάχιστο ελαιόλαδο πάνω στα φιλέτα. Ψήνουμε περίπου για 20 λεπτά μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να χρυσαφίσει το κουρκούτι.



