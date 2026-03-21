Πόσες θερμίδες κρύβει το μενού της 25ης Μαρτίου - Τι να προσέξετε στο μαγείρεμα του μπακαλιάρου και στο λάδι της σκορδαλιάς.

Ο τηγανητός μπακαλιάρος με σκορδαλιά είναι σήμα κατατεθέν στο τραπέζι της 25ης Μαρτίου καθώς αν και εν μέσω σαρακοστιανής νηστείας λόγω του Ευαγγελισμού καταλύεται το αυστηρό διατροφικό πρόγραμμα και οι νηστεύοντες τρώνε ψάρι. Το πιάτο συνδυάζει την υψηλή διατροφική αξία του ψαριού με την πλούσια γεύση της σκορδαλιάς, δημιουργώντας ένα γεύμα χορταστικό που όμως θέλει προσοχή για τις θερμίδες του.

Ο μπακαλιάρος, ως λευκό ψάρι, είναι πλούσιος σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και φτωχός σε λιπαρά όταν μαγειρεύεται με υγιεινό τρόπο, όπως στον φούρνο ή βραστός. Περιέχει επίσης ω-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες B12 και D, σελήνιο και φώσφορο. Όμως, όταν τηγανίζεται, η θερμιδική του αξία αυξάνεται σημαντικά λόγω του λαδιού που απορροφάται κατά το τηγάνισμα.

Τηγανητός μπακαλιάρος (100 γρ.): περίπου 220–250 θερμίδες. Η διακύμανση εξαρτάται από το πόσο λάδι χρησιμοποιείται και αν το ψάρι αλευρώνεται ή επικαλύπτεται με φρυγανιά πριν τηγανιστεί.

Σκορδαλιά (1 κουταλιά της σούπας): περίπου 120–150 θερμίδες. Η σκορδαλιά παρασκευάζεται παραδοσιακά με πατάτα ή ψωμί, σκόρδο και αρκετό ελαιόλαδο, που προσθέτει πολλές θερμίδες ανά μερίδα.

Με αυτά τα δεδομένα μια τυπική μερίδα τηγανητού μπακαλιάρου με 3–4 κουταλιές σκορδαλιά (περίπου 200–250 γρ. μπακαλιάρου) μπορεί να φτάσει τις 600–700 θερμίδες. Αυτό το επίπεδο θερμίδων το καθιστά ένα πλήρες, χορταστικό γεύμα.

Αν επιλέξετε να ψήσετε ή να βράσετε τον μπακαλιάρο, οι θερμίδες μειώνονται σημαντικά:

Ψητός ή βραστός μπακαλιάρος (100 γρ.): περίπου 90–120 θερμίδες.

Προσθέτοντας μια κουταλιά ελαιόλαδο ή λίγο λεμόνι, οι θερμίδες αυξάνονται μόλις κατά 40–50 θερμίδες.

Η διαφορά στις θερμίδες μεταξύ τηγανητού και ψητού μπακαλιάρου οφείλεται κυρίως στην ποσότητα του λαδιού και στην επικάλυψη με αλεύρι ή φρυγανιά. Το τηγάνισμα αυξάνει σημαντικά το λίπος και επομένως και τις θερμίδες, ενώ το ψήσιμο ή βράσιμο διατηρεί το ψάρι πιο «ελαφρύ».

Επιπλέον, αν συνοδεύσετε τον μπακαλιάρο με πατάτες, λαχανικά ή ψωμί, οι θερμίδες του γεύματος αυξάνονται περαιτέρω. Για παράδειγμα:

Πατάτες τηγανητές ή φούρνου (150 γρ.): 150–250 θερμίδες

Ψωμί ολικής άλεσης (1 φέτα): περίπου 70–80 θερμίδες

Συνεπώς, ένα πλήρες γεύμα με τηγανητό μπακαλιάρο, σκορδαλιά και πατάτες μπορεί εύκολα να φτάσει τις 800–900 θερμίδες.