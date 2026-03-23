Δοκιμάστε να την φτιάξετε αυτή την συνταγή και θα έχετε το πιο γευστικό συνοδευτικό ταίρι του μπακαλιάρου στο τραπέζι μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Η σκορδαλιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ανήμερα της 25ης Μαρτίου και αποτελεί το χαρακτηριστικό συνοδευτικό του μπακαλιάρου προσφέροντας στον ουρανίσκο μια ξεχωριστή γεύση. Παρά το «δυνατό» της γευστικό προφίλ, η αυθεντική συνταγή της σκορδαλιάς μπορεί να δώσει ένα αποτέλεσμα βελούδινο και ισορροπημένο, χωρίς να είναι υπερβολικά βαριά ή καυστική. Το μυστικό βρίσκεται στη σωστή αναλογία των υλικών και στην τεχνική παρασκευής, ώστε το σκόρδο να αναδεικνύεται χωρίς να «καλύπτει» τα υπόλοιπα στοιχεία. Έτσι προκύπτει μια σκορδαλιά με απαλή υφή και ελαφριά, ευχάριστη γεύση, ιδανική για να συνοδεύσει τον μπακαλιάρος σκορδαλιά αλλά και άλλα παραδοσιακά πιάτα.

Υλικά

3–4 πατάτες μέτριες, βρασμένες

2–3 σκελίδες σκόρδο

3 κουταλιές της σούπας ξίδι

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

Αλάτι

Εκτέλεση

Αρχικά, λιώνετε καλά τις πατάτες όσο είναι ακόμη ζεστές, μέχρι να γίνουν ένας λείος πουρές χωρίς σβόλους. Σε γουδί ή μπλέντερ, πολτοποιείτε το σκόρδο με λίγο αλάτι, ώστε να «μαλακώσει» η έντασή του. Στη συνέχεια, ενσωματώνετε το σκόρδο στον πουρέ πατάτας και προσθέτετε το ξίδι. Ανακατεύετε καλά και αρχίζετε να ρίχνετε σιγά-σιγά το ελαιόλαδο, αναδεύοντας συνεχώς μέχρι να αποκτήσει η σκορδαλιά βελούδινη και ομοιόμορφη υφή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σκορδαλιά: Οι συμβουλές για βελούδινη υφή και ισορροπημένη γεύση

Η επιτυχία της σκορδαλιάς κρύβεται στις λεπτομέρειες καθώς θέλουμε ένα αποτέλεσμα βελούδινο και ελαφρύ, χωρίς την έντονη «βαριά» γεύση.

Οι πατάτες παίζουν ρόλο. Χρησιμοποιούμε φρέσκες πατάτες μέτριου μεγέθους και τις βράζουμε με τη φλούδα τους σε κατσαρόλα με κρύο νερό το οποίο θα τις σκεπάζει και θα τις ξεπερνά κατά 2-3 δάχτυλα. Προσοχή, αν τις ρίξουμε σε νερό που κοχλάζει θα σκιστεί η φλούδα τους και θα τραβήξουν νερό. Βράζουμε τις πατάτες μέχρι να τσιμπιούνται με μεγάλη άνεση από ένα πιρούνι και μόλις αρχίσει η φλούδα τους να σκάει. Τις στραγγίζουμε και τις ξεφλουδίσουμε μετά από λίγο όσο ακόμα είναι ζεστές για να ξεφλουδίζονται με ευκολία. Δεν ξεχνάμε να αλατίσουμε το νερό που βράζουν οι πατάτες για να πάρουν από την αρχή τη νοστιμιά του. Τις σπάμε με ένα πιρούνι και τις λιώνουμε σταδιακά, προσθέτοντας σε εναλλαγή και τα υπόλοιπα υλικά της συνταγής.

Το σκόρδο, από την άλλη, χρειάζεται προσοχή. Καλό είναι να πολτοποιείται πρώτα με λίγο αλάτι σε γουδί, ώστε να γίνει πιο ήπιο, ενώ η αφαίρεση του εσωτερικού φύτρου βοηθά να μειωθεί η έντασή του.

Η προσθήκη του ελαιολάδου πρέπει να γίνεται σταδιακά, σχεδόν σταγόνα-σταγόνα, για να δημιουργηθεί μια λεία και κρεμώδης υφή, αντίστοιχη με αυτή μιας σπιτικής σάλτσας. Το ξίδι παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς ισορροπεί τη γεύση και «σπάει» την ένταση του σκόρδου, γι’ αυτό και προστίθεται με μέτρο και δοκιμή. Αν η σκορδαλιά βγει πολύ σφιχτή, λίγο χλιαρό νερό μπορεί να την κάνει πιο ανάλαφρη χωρίς να αλλοιώσει τη γεύση.

Ένα συχνό λάθος είναι η χρήση μπλέντερ για τις πατάτες, κάτι που μπορεί να δώσει κολλώδη υφή. Η πρέσα ή το απλό λιώσιμο με πιρούνι εξασφαλίζουν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Εξίσου σημαντικό είναι να αφεθεί η σκορδαλιά να «ξεκουραστεί» για λίγα λεπτά πριν το σερβίρισμα, ώστε να δέσουν καλύτερα τα αρώματα.

Σερβιρισμένη σε θερμοκρασία δωματίου, η σκορδαλιά αναδεικνύει πλήρως τη γεύση και την υφή της.

