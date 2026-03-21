Με αυτά τα μυστικά, η σκορδαλιά παραμένει απολαυστική χωρίς να σας «ακολουθεί» όλη μέρα.

Σκορδαλιά χωρίς σκόρδο δεν γίνεται και η αλήθεια είναι ότι την 25η Μαρτίου θα την τιμήσουμε και με το παραπάνω στο οικογενειακό τραπέζι. Όμως η έντονη μυρωδιά του σκόρδου «επιμένει» για ώρες με την δυσάρεστη αναπνοή να αποτελεί για πολλούς αιτία ακόμη και να αποφύγουν την κατανάλωση του εδέσματος για να μην αντιμετωπίσουν σχόλια και παρατηρήσεις από τους οικείους τους.

Όπως εξηγούν και οι γιατροί η κακοσμία που προκαλεί το σκόρδο δεν περιορίζεται στο στόμα. Οι θειούχες ενώσεις που περιέχει περνούν στο αίμα κατά τη διάρκεια της πέψης και εκπνέονται μέσω των πνευμόνων, με αποτέλεσμα η αναπνοή να αποκτά ακόμα πιο χαρακτηριστική και επίμονη οσμή, ανεξάρτητα από το βούρτσισμα ή τη χρή στοματικού διαλύματος.

Τρόποι να περιορίσετε τη δυσάρεστη μυρωδιά μετά την κατανάλωση σκορδαλιάς

Αν θέλετε να απολαύσετε τη σκορδαλιά χωρίς άγχος, υπάρχουν φυσικοί τρόποι να μειώσετε την ένταση της μυρωδιάς:

Μήλο και αχλάδι: Τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και οξύτητα βοηθούν στην εξουδετέρωση των θειούχων ενώσεων, μειώνοντας σημαντικά την κακοσμία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γάλα: Η κατανάλωση ενός ποτηριού πλήρους γάλακτος κατά τη διάρκεια του γεύματος μειώνει περίπου στο μισό την ένταση της μυρωδιάς. Οι λιπαρές ενώσεις του γάλακτος δεσμεύουν τις θειούχες ουσίες και μειώνουν τη δυσάρεστη αναπνοή.

Μερικές σταγόνες χυμού λεμονιού στο στόμα ή στο νερό μετά το φαγητό βοηθούν στη φρεσκάδα της αναπνοής.

Βσιλικός, μέντα και πράσινο τσάι είναι κλασικά «γιατροσόφια» για δροσερή αναπνοή. Μασώντας λίγα φύλλα ή πίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι μετά το γεύμα, η αναπνοή γίνεται πιο φρέσκια.

Μαγειρικά κόλπα για λιγότερη μυρωδιά